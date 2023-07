Escola IC abre inscrições para curso de Crítica de Cinema

Curso busca proporcionar uma experiência de formação e exercício da visão crítica através da busca por soluções coletivas

No dia 1 de agosto (terça-feira), a partir das 9h, abrem as inscrições para o curso de Crítica de Cinema, da Escola Itaú Cultural, elaborado pelo Núcleo de Audiovisual e Produtos Culturais da organização. Os interessados devem se inscrever pela plataforma da Escola IC – www.escola.itaucultural.org.br – até às 18h do dia 10 de agosto. A formação tem coordenadoria pedagógica de Juliano Gomes, editor da revista Cinética, e Moira Toledo, cineasta e professor. As aulas são ministradas por Hernani Heffner, gerente da Cinemateca do MAM, montador e ator, Francis Vogner dos Reis, crítico de cinema, e Lorenna Rocha, historiadora, pesquisadora e crítica cultural.

As aulas on-line teóricas e práticas, sempre síncronas, serão realizadas entre três de outubro a 16 de novembro, das 19h às 22h. O curso tem ênfase prática e exige a entrega sistemática de exercícios escritos, que contarão com feedbacks individuais ao final. A carga horária prevista é de 42 horas, ao longo de 12 encontros e seis horas de atividades assíncronas. O curso se destina a estudantes de cinema e artes em geral, profissionais do setor, com alguma formação ou experiência prévia, no mínimo introdutória em relação ao cinema e às questões do processo cultural brasileiro.

Na elaboração do curso, foram levadas em conta premissas como as variadas atribuições da atividade crítica que contribuem para a consolidação tanto do campo do cinema, quanto para a criação de uma rede ao redor dos filmes. Desse modo, ela tem como função aumentar a experiência da obra audiovisual, sempre ocupando lugar de colaboração e sendo um encontro de duas ou mais sensibilidades. Assim, a proposta desta formação é potencializar a força dessa coletividade em um contexto histórico de crescente desagregação social e isolamentos. O objetivo é tentar criar a sensação de um grupo, interconectado, interdependente, onde a sensibilidade individual não seja o foco principal, mas um motor de vínculos.

O curso busca proporcionar uma experiência de formação e exercício da visão crítica, com exercícios em grupo e individuais de escrita, tendo como matéria principal o cinema brasileiro contemporâneo e suas principais questões. São trabalhados um conjunto de tópicos que atravessam o cinema e a cultura brasileira contemporânea como um todo. O foco é o enfrentamento de questões complexas, por meio da criação de um espaço seguro, de acolhimento, debate franco e interação constante entre os participantes. Uma de suas contribuições é a atualização do debate cultural contemporâneo através da busca por soluções coletivas.

A comissão de seleção para as até 40 vagas disponibilizadas é formada por colaboradores do Núcleo de Audiovisual e Produtos Culturais do Itaú Cultural e pela coordenação pedagógica do curso, levando em consideração a adequação das expectativas apresentadas no formulário de inscrição do candidato com a proposta do curso, a formação de um grupo diversificado no que diz respeito às questões de raça, gênero e distribuição geográfica, conhecimentos demonstrados pelo candidato sobre o tema do curso, além de avaliação de histórico e perfil para atuação no campo do audiovisual.