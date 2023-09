Embarque com ‘Thiago & Ísis’ numa viagem pelas raízes culturais do Brasil

Série inspira crianças a explorarem a diversidade cultural brasileira de maneira divertida e instigante

Prepare-se para uma jornada inesquecível pelos quatro cantos do país! “Thiago & Ísis e os Segredos do Brasil”, uma série infantil com fantoches, produzida pela produtora brasiliense Amorim Filmes e finalista do ComKids 2023, estreia sua primeira temporada na TV Brasil no dia 2 de outubro e sua segunda temporada no Canal Futura em 12 de outubro, Dia das Crianças.

A série convida crianças e famílias a viajarem com Thiago, Ísis e seu pai, o cineasta João, enquanto exploram as ricas manifestações culturais das diferentes regiões do Brasil.

“Thiago & Ísis e os Segredos do Brasil” é uma série que inspira crianças a explorarem a diversidade cultural brasileira de maneira divertida e instigante. A jornada segue duas crianças curiosas, Ísis e Thiago, enquanto viajam pelo país conhecendo suas diferentes manifestações culturais. Utilizando fantoches e animação, a série cria um ambiente lúdico que se conecta facilmente com as crianças, trazendo humor e músicas regionais. A narrativa também aborda, relações familiares e como elas se fortalecem por meio de aventuras vividas. Uma emocionante jornada para encantar o público infantil com a riqueza da diversidade cultural do Brasil.

A primeira temporada, que estreia no dia 2 de outubro na TV Brasil, partirá de Brasília e mergulhará em tradições locais, festivais, música e culinária, e cada episódio será dedicado a uma região específica. As crianças terão a oportunidade de aprender sobre a relação do Maracatu com a colheita da cana, da incorporação da cultura indígena no Festival de Parintins, como o povo Kalunga se manteve isolado por tanto tempo ou do porquê as cavalhadas revivem os confrontos entre cristãos e mouros no interior do Goiás e assim conhecer o país de uma maneira atraente e divertida.

Em sua segunda temporada, a série traz ao público uma viagem lúdica através do encanto e da riqueza das manifestações populares brasileiras. Do Fandango Caiçara no Paraná, o Mamulengo Presepada em Brasília, passando pelo Terno de Sainha em São Paulo, Carimbó no Pará e a inconfundível Literatura de Cordel no Ceará, a produção se aprofunda nas manifestações culturais que definem o Brasil. Os personagens participarão na elaboração de roupas, danças, músicas e comidas, possibilitando o contato e o aprendizado através da ótica curiosa das crianças e apresentando a diversidade da cultura brasileira.

Uma produção brasiliense

Produzida pela Produtora Brasiliense Amorim Filmes, “Thiago & Ísis e os Segredos do Brasil” é um exemplo brilhante de storytelling, utilizando o talento local e a criatividade da região para dar vida a um conteúdo único e memorável. Além disso, Brasília, apesar de jovem, também tem seus costumes e tradições, e os espectadores poderão aprender sobre eles no primeiro episódio da série.

Amorim Filmes

Amorim Filmes é uma produtora do Distrito Federal que se dedica à produção de séries, conteúdo infantil, animação e documentários. A produtora foi responsável por supervisionar a produção da “Vila Sésamo” no Brasil entre 2014 e 2020. Produziu séries como o “Manual de Sobrevivência para o Século XXI”, “Bela Raízes” e está prestes a lançar o documentário “Utopia Trópica”. No momento, estão trabalhando na produção para o filme “Thiago & Ísis, e os Biomas do Brasil”.

Junte-se a Thiago, Ísis e João em uma aventura inesquecível pelo Brasil. Descubra, aprenda e divirta-se com esta série que é um verdadeiro tributo às tradições e costumes que fazem do Brasil uma nação vibrante e diversa.

