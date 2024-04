Em ‘Justiça 2’, Paolla Oliveira comemora último trabalho como contratada da Globo

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“Justiça 2” é um trabalho especial para Paolla Oliveira, já que é seu último como atriz contratada da Globo. Entre desfiles em escola de samba e sucesso nas redes sociais, a atriz expressou sua satisfação ao trabalhar seu lado dramático ao viver mulher criminosa.

Em papo com a imprensa, Paolla deixou registrado que desejava entrar na série em momento que não está tão envolvida nas artes: “Mesmo trabalhando sempre [em outros ramos], eu queria estar envolvida em arte. Queria fazer o meu trabalho sem me preocupar com algo maior como uma novela, por exemplo.

Meus desejos foram atendidos, no meu último trabalho formalmente dentro da TV Globo”.

“Temos que nos mover dentro das artes. Nunca estamos antigos demais. Meus desejos como atriz, meu desejo de me renovar foram atendidos”, diz ela. Jordana, sua personagem, é empresária musical que assassina meio-irmão para não ter que dividir herança, no mesmo dia em que Milena, personagem de Nanda Costa, furta o carro dela para ajudar a mãe. Anos depois, as duas acabam se envolvendo.

Nanda contou que reencontrou a colega anos após conhecê-la e perder um papel para ela em curso de teatro. “Eu tinha conhecido a Paolla 20 anos atrás num curso de interpretação de teatro. Ela chegou para participar e pensei que não teria chance”. A veterana ganhou o papel, mas Nanda disse que não ficou chateada, mas feliz por perder para ela.

Paolla também fez questão de dizer que fez teste para participar de “Justiça”: “Eu entrei na TV Globo por um teste e meu último trabalho também foi assim”. “Obviamente não era um teste de ator. Era um teste para fugir das escalações clássicas”, respondeu Manuella Dias.

A autora contou que os testes também serviram para ter certeza que as atrizes trabalhariam bem juntas, inclusive como casal, desenvolvido ao longo dos episódios. “Quando eu vi a foto de vocês [Paolla e Nanda] se olhando, eu falei: ‘rolou'”, disse ela.

“Justiça 2” traz quatro histórias inéditas ambientadas em Ceilândia, periferia de Brasília, entrelaçando as vidas de Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa). Leandra Leal vive Kellen, a única personagem que retorna da primeira temporada.

O elenco também conta com Alice Wegmann, Júlia Lemmertz, Marco Ricca, Marcello Novaes, Maria Padilha, Gi Fernandes, Danton Mello, Fábio Lago, entre outros. A série estreia em 11 de abril no Globoplay.