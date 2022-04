Eduardo e Mônica chega às plataformas digitais no aniversário de Brasília

Em cartaz há 13 semanas nos cinemas, o longa recebeu prêmios internacionais e abrirá renomado festival de Cinema da França no mês que vem

Primeiro grande lançamento de cinema neste ano, “Eduardo e Mônica” estará disponível, a partir do dia 21/04, nas principais plataformas digitais por TVOD (Oi Play, NOW e Vivo Play) e ainda poderá ser alugado no Looke, PingPlay, Apple TV+ e Google Play. Já na SKY, o filme chega em 28/04. Na primeira semana de maio, o filme abrirá a 24a edição do Rencontres du Cinéma Sud-américain, em Marselha (França).

Inspirada nos populares personagens criados por Renato Russo, a comédia romântica é dirigida por René Sampaio, produzida por Bianca de Felippes e estrelada por Gabriel Leone e Alice Braga. O longa estreou no dia 20/01 nas salas de cinema brasileiras, onde continua em cartaz há 13 semanas.

Antes, já havia percorrido renomados festivais internacionais, como o de Miami (EUA) e o de Edmonton (Canadá), onde conquistou o prêmio de Melhor Filme. Em Miami, chegou a ficar em cartaz por quatro semanas e voltou a ser exibido a pedido do público via redes sociais. A carreira internacional inclui ainda outros países, como Portugal, onde permaneceu por três semanas em circuito comercial.

Foto/Reprodução

A adaptação da famosa canção da Legião Urbana aprofunda os conflitos da história do casal que precisa superar as muitas diferenças para viver um grande amor na Brasília dos anos 80. E é lá que o filme se passa. Na cidade que também é personagem na música e terra natal do diretor René Sampaio. Não por acaso, o lançamento nas plataformas digitais acontece no dia em que a capital federal completará seus 62 anos. E menos de um mês após o dia em que Renato teria completado 62 anos de idade.