Documentário ‘Damas do Samba’ exalta presença de mulheres no gênero

Em um trecho da produção, Alcione, que completa 50 anos de carreira em 2023, conta o momento da sua chegada no Rio de Janeiro

O documentário “Damas do Samba”, de Susanna Lira, faz um breve passeio pela história de algumas das mulheres importantes do gênero, como Clara Nunes, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho, Clementina de Jesus e Alcione. Entre as figuras icônicas, Tia Ciata, em cuja casa foi composto o clássico “Pelo Telefone”, considerado o primeiro samba gravado no país.

O filme, transmitido na plataforma Curta!, provoca uma reflexão sobre o papel da mulher no samba. Pastoras, compositoras, passistas, musas, tias, intérpretes e muitas outras mulheres fizeram e fazem parte da construção de uma identidade nacional mestiça.

Entre os trechos do documentário, está Dona Ivone Lara com sua interpretação à capela de “Sonho Meu”. Em outro recorte, a maranhense Alcione, que celebra 50 anos de carreira em 2023, detalha o momento em que chegou ao Rio de Janeiro e quando conheceu a Estação Primeira de Mangueira.

"Damas do Samba"

“Damas do Samba” (Documentário)

Transmissão segunda-feira (31), às 22h30, no Curta!

Direção: Susanna Lira

Duração: 75 min

Classificação indicativa: 10 anos

Horários alternativos: 01 de agosto, terça-feira, às 02h30 e às 16h30; 02 de agosto, quarta-feira, às 10h30; 05 de agosto, sábado, às 22h30; 06 de agosto, domingo, às 16h