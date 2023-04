Dhi Ribeiro estreia como atriz em filme da Rede Globo

A artista interpreta “Maria”, personagem que dá nome ao telefilme. Trama vai ao ar em maio

A artista brasiliense Dhi Ribeiro está desbravando mais um cenário na carreira. Os fãs que estão acostumados a vê-la em cima dos palcos dos bares e casas de shows do Distrito Federal terão uma surpresa no próximo dia 13 de maio, data em que vai ao ar o telefilme “Maria”, da Rede Globo.

Dhi Ribeiro é a protagonista de “Maria”. Na trama, a artista — e agora atriz — encarna uma mãe dedicada que precisa abrir mão de seus sonhos na luta pelo sustento de sua família, formada pelo esposo Osvaldo, interpretado por Nando Cunha, e pela filha Elza (Eduarda Moreira).

A cantora se mostra entusiasmada por ter interpretado uma clássica mãe de família. “O filme foi uma experiência fantástica, me proporcionou um incrível aprendizado e me possibilitou encarnar uma mulher forte e batalhadora de uma família negra brasileira. Pude rir e chorar com “Maria”, mas, principalmente, pude ser a alma da esperança de tantas Marias como ela. Espero que todos assistam e gostem”.

O telefilme Maria foi dirigido por Iberê Carvalho e coproduzido pelas empresas Globo Filmes, Quartinho, Gancho de Nuvem e Pa Virada.

Serviço

Telefilme “Maria”

No ar em 13 de maio

Direção: Iberê Carvalho

Produção: Globo Filmes, Quartinho, Gancho de Nuvem e Pa Virada