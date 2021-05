Conheça as locações de Godzilla vs Kong

Longa da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures está em cartaz nos cinemas brasileiros

O tão aguardado embate entre os gigantes Godzilla e Kong já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Mas além da batalha épica, Godzilla vs. Kong tem se destacado pelos cenários paradisíacos em que se passa. A produção, estrelada por Alexander Skarsgård (das séries “Big Little Lies” e “The Little Drummer Girl”) e Millie Bobby Brown (da série “Stranger Things”), e dirigida por Adam Wingard (“O Hóspede”, “Você é o Próximo”), foi filmada, em sua maioria, no Havaí, nos EUA, e em Queensland, na Austrália.

Saiba mais sobre as locações de Godzilla vs. Kong

Começando pelo Havaí, na ilha de Oahu, os designers utilizaram as florestas das selvas da região para criar a reserva ecológica protegida da Ilha da Caveira, no Oceano Pacífico, onde Kong e Jia residem, observada de perto por uma legião de pesquisadores e cientistas da Monarch. O Centro de Convenções do Havaí ofereceu alternativas para criar uma ampla variedade de sets tanto para a Monarch quanto para a APEX. Houve ainda filmagens em locações como Lanai Lookout, os Palcos Kapolei, o Parque Estadual Sand Island, além de vários endereços na capital de Honolulu e em toda a ilha.

O designer de produção, Tom Hammock, conta que “filmar no Havaí foi fantástico. Pode ser um pouco louco às vezes, porque o tempo varia muito, e você nunca sabe o que o vulcão vai fazer. Nós literalmente estávamos com toda a produção do filme engatada quando o vulcão começou a entrar em erupção e a lava cobriu várias das locações que tínhamos adorado. Então, você está sempre à mercê da natureza por lá”.

Já no outro continente, na Gold Coast, região da costa leste da Austrália, a produção encontrou algumas locações naturais, mas dedicou-se principalmente à construção da grande maioria dos sets de filmagens, como os interiores do navio de transporte de Kong, um gigantesco tanque de água ao ar livre, os postos avançados de observação e controle da Monarch, os “exteriores” da Antártida, as ruas movimentadas de Hong Kong, o heliporto da APEX e a enorme estrutura da Terra Oca.

O produtor Eric McLeod comenta que “as equipes australianas estão entre as minhas favoritas. Este foi o meu terceiro filme em quatro anos na Austrália, e muitos dos mesmos profissionais integraram as equipes dos meus três trabalhos anteriores. Em uma produção desta escala e magnitude, os bons resultados dependem enormemente das instalações disponíveis e dos parceiros capazes de realizar tudo o que está previsto no projeto. A Austrália tem algumas das melhores opções do mundo de ambos”.

O diretor Adam Wingard concorda com McLeod: “Filmar em Queensland foi fantástico. O espaço do estúdio era ótimo, os profissionais da equipe de produção, incríveis, havia tantas locações tão interessantes, de uma selva fechada até as cidades mais urbanas, você pode encontrar basicamente o que quer que seja que precisa para realizar um filme por lá”.

Trailer no YouTube:

Sobre o filme

Com produção da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, ganha vida o tão aguardado confronto entre dois ícones dos filmes de ação, Godzilla vs. Kong, dirigido por Adam Wingard.

Lendas entram em rota de colisão em Godzilla vs. Kong, quando esses dois adversários míticos se encontram em uma batalha espetacular e histórica, que coloca o destino do mundo em jogo. Kong e seus protetores iniciam uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Com eles está Jia, jovem órfã com quem Kong criou um vínculo único e sólido. Mas, inesperadamente, eles cruzam o caminho de um Godzilla enfurecido, que tem deixado atrás de si uma trilha de destruição em todo o planeta. O confronto épico entre os dois titãs – instigado por forças invisíveis – é apenas a porta de entrada do grande mistério que reside nas profundezas do núcleo da Terra.

Godzilla vs. Kong é estrelado por Alexander Skarsgård (das séries “Big Little Lies” e “The Little Drummer Girl”), Millie Bobby Brown (da série “Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “Professor Marston e as Mulheres-Maravilhas”), Brian Tyree Henry (“Coringa”, “Homem-Aranha no Aranhaverso”), Shun Oguri (“O Tempo com Você”), Eiza González (“Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), com Kyle Chandler (“Godzilla II: Rei dos Monstros”) e Demián Bichir (“A Freira”, “Os Oito Odiados”).

Adam Wingard (“O Hóspede”, “Você é o Próximo”) dirigiu o filme a partir do roteiro de Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: Rei dos Monstros”, “Kong: A Ilha da Caveira”), com argumento de Terry Rossio (“Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”) e da dupla Michael Dougherty & Zach Shields (“Godzilla II: Rei dos Monstros”), baseado no personagem “Godzilla”, propriedade e criação da TOHO CO., LTD. O filme foi produzido por Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian Rogers, com produção executiva de Jay Ashenfelter, Herbert W. Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira.

Na equipe de produção do diretor Adam Wingard estão o diretor de fotografia Ben Seresin (“A Múmia”, “Guerra Mundial Z”), os designers de produção Owen Paterson (“Jumanji: Bem-vindo à Selva”, “Godzilla”) e Thomas S. Hammock (“Bruxa de Blair”), o editor Josh Schaeffer (“Godzilla II: Rei dos Monstros”), a figurinista Ann Foley (“Arranha-Céu: Coragem Sem Limite”) e o supervisor de efeitos visuais John “DJ” DesJardin (a série inédita “Zack Snyder’s Justice League”).

A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures apresentam uma produção da Legendary Pictures, um filme de Adam Wingard, Godzilla vs. Kong, já em cartaz nos cinemas brasileiros.