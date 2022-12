Confira o trailer e a data de estreia da parte 2 da série ‘Harry e Meghan’

No dia 15 de dezembro, os episódios 4, 5 e 6 chegam no streaming. Os primeiros capítulos estrearam no dia 8 de dezembro

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 12, a data de estreia da segunda parte da série documental Harry e Meghan. A plataforma divulgou ainda o trailer dos novos episódios. No dia 15 de dezembro, os episódios 4, 5 e 6 chegam no streaming. Os primeiros capítulos estrearam no dia 8 de dezembro. Na nova prévia, o casal fala sobre a falta de segurança que sofreram quando decidiram deixar a realeza britânica. “Eu não fui jogada aos lobos, eu era a comida dos lobos”, revela Meghan Markle. “Eles mentiam para proteger meu irmão e não podiam dizer a verdade para nos proteger”, diz Harry em outro trecho do trailer. Estadão Conteúdo