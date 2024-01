Com elenco de estrelas, ‘Lift’ peca pela falta de originalidade

O filme “Lift – Roubo nas Alturas” estreou no dia 12 e logo chegou à 1.ª posição do Top 10 da Netflix

O filme “Lift – Roubo nas Alturas” estreou no dia 12 e logo chegou à 1.ª posição do Top 10 da Netflix. Mesmo com ares de grande produção e elenco estrelado, a sensação que fica é a de que a trama poderia ter sido bem melhor aproveitada.

A plataforma enquadra o longa em categorias como “comédia”, “ação e aventura”, “policiais”, “irreverentes”, “empolgantes” e “suspense no ar”. Há ainda cenas de romance entre Kevin Hart e Gugu Mbatha-Raw. O problema é que, ao mirar em diversos gêneros, a Netflix não acertou nenhum.

O filme começa ao estilo “apresentação”, mostrando o que cada membro de uma quadrilha de ladrões de itens valiosos faz em um plano mirabolante para roubar uma obra em NFT (tema que parece ter diminuído em relevância entre a concepção do roteiro e o lançamento do longa) e um quadro de Vincent Van Gogh.

Na sequência, são descobertos e obrigados a cooperar com as autoridades. A ideia é que usem suas habilidades para roubar bens de um outro criminoso em um avião, ajudando a impedir um possível ataque terrorista em outro local.

Sem Sentido

São exibidas, então, várias cenas em que tudo precisa dar certo para se chegar ao resultado final – mas nas quais praticamente tudo parece dar errado. Mas as coisas parecem sempre se ajeitar de alguma forma, reviravolta atrás de reviravolta. Poderia até soar como um filme emocionante, mas não é.

Os personagens são tantos que acabam sendo pouco explorados pelo roteiro do longa. Em sua maioria, usam frases e trejeitos pouco originais. No fim das contas, a reunião de tantos bandidos de caráter duvidoso passa a impressão de uma grande família feliz, o que também soa estranho.

“Lift – Roubo nas Alturas” tem cenas de ação que pouco empolgam, um humor sem tanto destaque e uma história que poderia ter sido melhor trabalhada. Até o nome da versão brasileira pecou: o filme pode ser facilmente confundido com Roubo Nas Alturas, com Eddie Murphiy e Ben Stiller, outra comédia envolvendo roubo (mas de um prédio), lançada em 2011.

Estadão Conteúdo