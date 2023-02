‘Cinema é Ralação’ abre inscrições para oficinas técnicas gratuitas

Projeto inédito, realizado pela produtora Cinese Audiovisual, oferece oficinas práticas que simulam a experiência de um set de gravação

O projeto Cinema é Ralação vai realizar quatro oficinas gratuitas no Distrito Federal entre os dias 7 e 30 de março, visando dar acesso a conhecimentos técnicos da área e ampliar a diversidade de produtores audiovisuais na capital federal. As inscrições ficam abertas até o próximo dia 3, por meio do site da produtora independente Cinese Audiovisual.

A oficina vai abordar funções primordiais da área: Maquinária e Elétrica, Som Direto, Operação de Som e Operação e Assistência de Câmera. As aulas ocorrerão em formato híbrido (presencial e online), e serão ministradas por renomados profissionais do Cinema: Messias (DF), Novinho (DF), Bruna Chamelet (Goiás) e Olívia Hernandez (Cuba). São 20 vagas presenciais e 20 remotas, com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

As aulas ocorrerão em quatro regiões diferentes: a oficina de Maquinária e Elétrica acontecerá no Estúdio da AICON, no SIA; a de Som Direto no Jovem de Expressão, em Ceilândia; a de Operação de Som no IFB do Recanto das Emas; e a de Operação e Assistência de Câmera no Espaço Cultural Renato Russo, na Asa Sul.

Cada dia de aula terá a carga horária de 15 horas. Após o fim do curso, as aulas ficarão disponíveis online para o público em geral, durante seis meses, com interpretação em Libras e legendas closed caption.

As vagas disponíveis serão reservadas em 50% para moradores de regiões periféricas, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência auditiva. Os selecionados poderão participar de duas oficinas ou mais, mas somente uma poderá ser presencial.

Minidoc

Ao final das aulas, haverá a seleção de 10 participantes para um acompanhamento direto sobre suas conquistas profissionais e educacionais na área, durante dois meses. Esses 10 participantes irão compor um minidocumentário sobre as ações realizadas e as experiências vivenciadas por todos os agentes envolvidos: alunos, equipe técnica e educativa.

O projeto é realizado pela Cinese Audiovisual em parceria com a Candiá Produções e conta com patrocínio da Neoenergia Brasília e do Instituto Neoenergia – Edital Transformando Energia em Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC-DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação

Oficina de Maquinária e Elétrica – com Messias (DF)

Quando: 07, 08 e 09 de março

Horário: 9h às 14h

Local: Estúdio da AICON – SIA

Oficina de Som Direto – com Olívia Hernandez (CUB)

Quando: 14, 15 e 16 de março

Horário: 9h às 14h

Local: Jovem de Expressão – Ceilândia Norte

Oficina de Operação de Som – com Novinho (DF)

Quando: 21, 22 e 23 de março

Horário: 9h às 14h

Local: IFB Recanto das Emas

Oficina de Operação e Assistência de Câmera – com Bruna Chamelet (GO)

Quando: 27, 28 e 29 de março

Horário: 14h às 19h

Local: Espaço Cultural Renato Russo – Asa Sul

Serviço

Cinema é Ralação – Oficinas Técnicas e Profissionalizantes

Inscrições até 3 de março no site da Cinese Audiovisual

Período de aulas: 7 a 30 de março

Mais informações: Redes sociais: @cineseaudiovisual | [email protected]