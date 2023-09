Cineclube Mapati exibe documentário “O Povo Pode?” nesta sexta (15)

Filme do diretor Max Alvim mostra visões do Brasil pela ótica de quatro cidadãos da região Nordeste

Com sessões e debates realizados mensalmente, o Cineclube Mapati apresenta o documentário “O Povo Pode?”, de Max Alvim, nesta sexta (15/setembro). O filme é exibido e debatido com a participação do produtor associado do longa, Mauro di Deus. A sessão é no Espaço Cultural Mapati, a partir das 19h e tem entrada gratuita.

O longa-metragem apresenta João, Vani, Aurieta e Izaltina, trabalhadores da região Nordeste, como quatro retratos de cidadãos simples do interior brasileiro. É pelos depoimentos deles que o diretor Max Alvim mostra uma visão do Brasil pelo olhar de cidadãos do Brasil profundo.

No documentário, filmado entre 2017 e 2021, os quatro personagens documentados contam sobre as mudanças em suas vidas ocorridas durante os dois primeiros mandatos do presidente Lula. Os depoimentos comparam e ponderam as quatro trajetórias e oferecem uma nova leitura sobre esse personagem histórico do Brasil e sobre como o País chegou até o ano de 2021.

A trajetória de Max Alvim como diretor começou há 30 anos e, ao longo desse tempo, dirigiu obras audiovisuais de conteúdos artísticos, educativos e culturais. Como diretor de documentários, tem sua produção concentrada em projetos culturais e de cunho social. Em 2016 lançou o filme “Cuba Jazz”, em parceria com o cineasta Mauro di Deus, obra que celebra a cena musical cubana.

Brasil em destaque

Criado para exaltar a produção independente do cinema brasileiro, o Cineclube Mapati prioriza a exibição de filmes independentes. O projeto tem a missão de apresentar e debater obras que abordam cultura, linguagens artísticas, comportamento e temáticas políticas. A iniciativa entra para a programação fixa do espaço cultural fundado em 1991 por Tereza Padilha e Marcos Martins. Na coordenação do cineclube está a produtora e cineasta Ruth Maranhão.

SERVIÇO

Cineclube Mapati – “O Povo Pode?”

Sexta, 15 de setembro 2023

A partir das 19h

No Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Casa 5 – Asa Norte)

Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla

Classificação indicativa livre

Mais informações: (61) 3347 3920 | @teatromapati