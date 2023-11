Cine Brasília recebe pré-estreia de novo filme protagonizado por Vera Holtz

Após o filme, o diretor Fábio Meira e os atores Louise Cardoso e Iuri Saraiva participarão de uma conversa com o público

No próximo dia 2 de novembro, o Cine Brasília é palco de um evento especial, a pré-estreia do mais novo trabalho da atriz Vera Holtz, o filme Tia Virgínia. A exibição do longa inicia às 19h e possui ingressos com preços exclusivos e promocionais de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Após o filme, o diretor Fábio Meira e os atores Louise Cardoso e Iuri Saraiva participarão de uma conversa com o público.

A comédia conta a envolvente história de Tia Virgínia, uma mulher de 70 anos interpretada pela talentosa Vera Holtz, que escolheu viver sem casamento ou filhos, mudando-se para uma cidade distante, a pedido de suas irmãs, para cuidar dos pais. O enredo se desenvolve ao longo de um único dia, durante as festividades de Natal, enquanto Virgínia se prepara para a chegada das irmãs Vanda e Valquíria.

Com duração de 90 minutos, o filme passou por importantes festivais do Brasil como o Festival de Cinema de Gramado, o CineBH e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O elenco reúne grandes nomes como Arlete Salles e Louise Cardoso, nos papéis de irmãs de Virgínia, além de Vera Valdez, Antonio Pitanga, Daniela Fontan, Iuri Saraiva e Amanda Lyra. Tia Virgínia chega aos cinemas de todo o país no dia 9 de novembro.

Serviço

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia