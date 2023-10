CCBB Brasília recebe a mostra ‘Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil’

A programação é variada, com a exibição de mais de 50 filmes, além de atividades criativas e culturais

O Centro Cultural Banco do Brasil Brasília recebe, de 12 de outubro a 19 de novembro, a mostra “Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil”. A ideia é que toda a família, mas principalmente as crianças, conheçam e assistam à filmografia de nove países, incluindo o Brasil. A programação é variada, com a exibição de mais de 50 filmes, além de atividades criativas e culturais como oficinas, espetáculos e atrações voltadas para a sustentabilidade, e com a entrada gratuita.

A curadoria seguirá um roteiro pré-definido. Na primeira semana dedicada ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, a mostra seguirá com duas sessões de filmes, uma às 11h e outra às 14h, de quinta (12) a domingo (15). Já nas semanas seguintes, aos sábados e domingos, até o dia 19 de novembro.

As animações prometem conquistar a criançada. Do Brasil, a mostra traz três animações do sul do país: “Tuca, o Mestre Cuca” de Santa Catarina, o curta paranaense premiado “Napo” e o longa gaúcho “As aventuras do avião vermelho”, inspirado na obra de Érico Veríssimo. Traz ainda “Fábulas Tortas”, animação da jornalista e escritora Dilea Frate, baseada em seu livro homônimo. De Brasília, traz a produção “Tiago e Ísis e os Segredos do Brasil”, de João Amorim. Ainda da produção nacional, fazem parte os longas premiados mundo afora, “Tarsilinha” e “Tito e os Pássaros”, premiada em Cannes em 2019.

A mostra propõe conectar pessoas por meio da narrativa do cinema e estimular a experiência audiovisual desde a infância, e exibirá filmes de países como Suíça, Espanha, França, Portugal, Alemanha, Austrália, Itália, Argentina e Brasil. Quando se trata de filme brasileiro, a ideia é expandir os horizontes e sair do eixo Rio-São Paulo e mostrar a riqueza cinematográfica de diversos estados do país, destacando as animações. Os filmes internacionais, em sua maioria, são exibidos sem diálogos ou dublados em português.

Carina Bini, realizadora e curadora da mostra, conta que o projeto transita em várias linguagens, como ficção, animação, curta-metragem, série de tv, documentários, entre outros. “A ideia é trazer filmes fora do blockbuster ou cinema comercial americano, trazendo um olhar novo sobre o cinema mundial para as crianças, já que muitos destes filmes não chegam no Brasil. Filmes que elas não teriam acesso no cotidiano e que fogem da linguagem padronizada a que tanto estamos acostumados, mas trazem produções fantásticas e enredos maravilhosos. A proposta da curadoria é ampliar o olhar das crianças para o audiovisual como um todo”.

O tema escolhido para esta edição foi “tolerância” e está presente nas histórias exibidas na tela do cinema durante toda a mostra e também nas atividades paralelas. “A temática escolhida é uma oportunidade para as crianças explorarem temas como diversidade, inclusão, respeito ao outro e ao meio ambiente, buscando inspirar crianças e jovens espectadores a valorizar a aceitação e a compreensão mútua, independente das diferenças culturais, sociais ou individuais”, acrescenta Bini.

Serviço

“Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil”

De 12 de outubro a 19 de novembro

No Cinema do CCBB Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 22 – Brasília-DF

Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos no site e na bilheteria física do CCBB Brasília

Classificação livre

Mais informações: (61) 3108 7600 / site / Instagram (@ccbbbrasilia)