‘Barbie’ se torna o primeiro filme dirigido por mulher a arrecadar US$ 1 bilhão

Longa de Greta Gerwig continua forte nas bilheterias, à frente de novidades como ‘Megatubarão 2’ e ‘Tartarugas Ninja’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

“Barbie” se tornou, neste fim de semana, o primeiro longa-metragem dirigido apenas por uma mulher a cruzar a marca do US$ 1 bilhão, cerca de R$ 4,9 bilhões, nas bilheterias. O filme de Greta Gerwig estreou há três semanas, mas segue forte na arrecadação mundial.

Próximo do fechamento dos dados do fim de semana neste domingo (6), “Barbie” conquistou mais US$ 53 milhões nos Estados Unidos. No total, o filme tem US$ 459,4 milhões arrecadados no mercado doméstico.

É a primeira vez que um filme live-action dirigido apenas por uma mulher, ou seja, sem a codireção de um homem, como em “Frozen”, alcança a marca.

Com isso, “Barbie” destronou “Mulher-Maravilha”, de Patty Jenkins, e “Capitã Marvel”, que Anna Boden dirigiu com Ryan Fleck.

Inspirado na boneca homônima da Mattel, “Barbie” é estrelado por Margot Robbie e mostra a loira saindo de seu mundo de brinquedo, enquanto Ken, boneco vivido por Ryan Gosling, começa a questionar seu papel na terra das Barbies.

Nos Estados Unidos, o fim de semana foi o primeiro de “Megatubarão 2” e “Tartarugas Ninja: Caos Mutante”. Apesar do senso de novidade, eles ficaram atrás de “Barbie”, com US$ 30 milhões e US$ 28 milhões, respectivamente, entre sexta e domingo.