‘Bambi’ pode ganhar versão em live-action com direção de vencedora do Oscar por ‘Entre Mulheres’

A intenção do novo “Bambi” é seguir a mesma lógica das adaptações recentes da Disney -apresentar uma nova versão sobre o original

São Paulo – SP

A cineasta Sarah Polley, vencedora do Oscar de roteiro adaptado por “Entre Mulheres”, está em negociações para dirigir uma versão em live-action de “Bambi”. O projeto da Disney, de acordo com o Deadline, está no início de seu desenvolvimento, que ganhou suas primeiras informações ainda em 2020.



As roteiristas Geneva Robertson-Dworet (de “Capitã Marvel”) e Lindsey Beer (de “Sierra Burgess é uma Loser”) foram recrutadas para assinarem o texto do longa, que não ganhou novidades sobre a produtora em si.



A intenção do novo “Bambi” é seguir a mesma lógica das adaptações recentes da Disney -apresentar uma nova versão sobre o original, que foi o quinto filme de animação produzida pela companhia do Mickey na história. A expectativa é que o projeto dê sequência ao ritmo de novas versões, como “A Pequena Sereia”, lançada recentemente nos cinemas.



A versão em live-action de “Bambi” ainda não tem previsão de lançamento.