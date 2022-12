‘Avatar: O Caminho da Água’ mergulha o cinema no mar e soa alerta ao meio ambiente

“O Caminho da Água” chega envolto em expectativa por vários motivos, que vão muito além da espera de mais de uma década por uma sequência

Leonardo Sanchez

São Paulo – SP

Mergulhador profissional, James Cameron inundou as salas de cinema de gente ao pôr um navio para naufragar e, depois, uma expedição para resgatar seus tesouros em “Titanic”, de 1997. Foi a maior bilheteria da história à época, até ser destronado por outro filme do cineasta, “Avatar”, em 2009.

Nele, Cameron voltou à superfície numa trama que tinha nos voos em criaturas aladas e nos saltos entre árvores gigantescas boa parte de seu senso de encantamento. Agora, após um jejum de 13 anos, o canadense decidiu retornar à cadeira de direção justamente com uma espécie de casamento desses dois projetos, “Avatar: O Caminho da Água”.

Como o título sugere, ele retoma os personagens de “Avatar”, mas submerge a câmera para que o espectador descubra o que guardam as profundezas dos mares de Pandora, lar das criaturas alienígenas azuis de três metros concebidas para a trama original. Com suas mais de três horas de duração, sobra tempo até para Cameron afundar um novo navio.

Principal estreia da semana -e, não é exagero dizer, do ano-, “O Caminho da Água” chega envolto em expectativa por vários motivos, que vão muito além da espera de mais de uma década por uma sequência.

Primeiro, o filme tem potencial enorme na temporada de premiações de Hollywood, como o Globo de Ouro confirmou. Segundo, Cameron investiu novamente em tecnologias inéditas para tirar suas ideias do papel. Terceiro, todos querem saber se os 13 anos de intervalo fizeram o interesse pelos personagens naufragar ou se “O Caminho da Água” tem chances de se aproximar dos US$ 2,7 bilhões, cerca de R$ 14,2 bilhões, que o original arrecadou.

“As pessoas acham que é natural, depois de se fazer muito dinheiro com um filme, produzir uma sequência, mas o Spielberg não fez uma continuação para ‘E.T.: O Extraterrestre'”, diz Cameron em conversa com jornalistas, ao ser questionado sobre a demora para que um “Avatar 2” chegasse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A frase parece um tanto alheia ao apetite voraz de Hollywood por continuações, refilmagens e derivados, e também à própria intenção de Cameron de expandir seu universo em outros três filmes, já em desenvolvimento e previstos para 2024, 2026 e 2028. Mas ele segue a explicação.

“O grande incentivo para que eu retornasse a esse universo foi o quanto a equipe de ‘Avatar’ se divertiu enquanto o fazia. E, claro, é importante que uma sequência honre o que o público amou, mas ao mesmo tempo apresente elementos que sejam inesperados.”

Além da água, estão entre esses elementos uma nova etnia do povo na’vi e dramas familiares que expandem os temas ecologistas herdados do primeiro “Avatar”. É um roteiro mais complexo, avalia o cineasta, que levou às telas suas questões enquanto pai. “Você aprende a ter medo quando tem filhos”, afirma ao resumir quão diferentes estão os protagonistas Jake Sullivan e Neytiri.

Agora, o soldado americano e a guerreira alienígena, interpretados por Sam Worthington e Zoe Saldaña, precisam cuidar de um quarteto de crianças e adolescentes, e por isso são mais cautelosos e menos aventureiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem não se lembra de “Avatar”, a história é ambientada num futuro em que a Terra sofre com a escassez de recursos naturais. O planeta Pandora, com sua fauna e flora ricas, entra na mira de autoridades, empresários e militares, que ignoram os apelos dos cientistas que estão no local para estudar sua biodiversidade. Para isso, os pesquisadores precisam entrar em avatares, corpos sintéticos iguais aos da raça na’vi.

É nessa forma que Jake, então um informante do Exército americano, se apaixona por Neytiri. Ele desiste de ajudar os invasores humanos e lidera uma rebelião dos locais, que conseguem, após muitas perdas, retomar seu lar.

Ao menos era o que achávamos. “O Caminho da Água” abre com uma prólogo que conta como os terráqueos, mesmo assim, conseguiram montar uma enorme base em Pandora, dez anos depois. O casal protagonista lidera a resistência à la “Star Wars”, mas nem imagina que o objetivo agora não é só extrair recursos, mas também fazer do planeta um novo lar para os terráqueos.

“Nós poderíamos fazer um documentário sobre o que está acontecendo com a Terra, e ele seria preciso, didático e assustador, mas ‘Avatar’ não é isso. Esta é uma história fantástica e íntima sobre uma família, que tem como pano de fundo a destruição de Pandora”, diz Stephen Lang, que repete o papel do vilão Miles Quaritch, que sai destruindo qualquer animal, planta ou na’vi pela frente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É claro que há uma conexão a ser feita com o nosso planeta. No Brasil, por exemplo, esse é um grande problema. Então seria incrível se ‘O Caminho da Água’ estimulasse não só conversas, mas ações para que nós preservemos o nosso lar.”

Há paralelos óbvios entre o desgaste de Pandora e a crise ambiental que vivemos. Num exemplo de caça predatória, a câmera ágil de Cameron entra e sai do mar, perseguindo um grupo de baleias. As criaturas, na verdade, são “tulkuns”, tão imensas e inteligentes quanto suas equivalentes da vida real.

Uma formação de barcos se prepara, então, para dar o bote. Seus tripulantes querem extrair uma espécie de óleo, como o óleo de baleia tão utilizado até o século passado, e para isso não se preocupam se estão desestabilizando o ecossistema marinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chega a ser irônico que um filme tão preocupado com o meio ambiente exija uma tecnologia tão avançada para sair do papel. “Avatar” revolucionou a experiência cinematográfica ao usar o 3D como nunca antes e ao popularizar a captura de movimentos, em que feições e gestos de atores são transmitidos para personagens criados em computação gráfica. “O Caminho da Água”, agora, tem a difícil tarefa de repetir o senso de novidade e imersão de 2009.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesse contexto, ambientar boa parte do filme debaixo da água parece uma sacada de gênio -mas não um caminho fácil. Cameron, então, desenvolveu aparelhos que poderiam realizar a captura de movimentos necessária para dar vida aos na’vis no fundo de tanques de mergulho.

“Aquaman” e o live-action de “A Pequena Sereia” previsto para o ano que vem, por exemplo, usaram CGI, computação gráfica, para fazer com que os atores aparentassem estar no oceano. Já no novo “Avatar”, Worthington, Saldaña, Sigourney Weaver e Kate Winslet tiveram que se molhar e aprender a mergulhar em apneia -a musa de “Titanic” segurou a respiração por sete minutos e 15 segundos durante as filmagens, quebrando o recorde que Tom Cruise havia estabelecido em Hollywood.

Tudo para que a leveza dos corpos de seus avatares quando abaixo da água fosse replicada à perfeição. O resultado é uma experiência realmente imersiva, que servirá de munição para aqueles que defendem que longas-metragens devem ser lançados nas salas de cinema, não diretamente no streaming.

Winslet, uma das novatas de “O Caminho da Água”, aparece em cena como uma na’vi de pele mais turquesa e braços adaptados para o nado. Ela é de outra região de Pandora e, portanto, de uma etnia diferente. Enquanto conversa com uma “tulkun”, peixinhos alienígenas invadem a sala do cinema, cercando o espectador com a ajuda de um 3D primoroso.

A sensação vai além daquela proporcionada por um aquário, é como se a plateia fosse de fato mergulhada num gigantesco tanque. O fascínio é ainda maior quando Cameron introduz águas vivas, algas marinhas e peixes bioluminescentes, a exemplo do que fez com a fauna e flora terrestres em “Avatar”.

Em tempos de incertezas pós-Covid para as salas de cinema, atingidas ainda pela ascensão do streaming, “Avatar: O Caminho da Água” parece ser o candidato ideal para provar que a televisão de casa nem sempre dá conta do recado. E, de quebra, que James Cameron sabe montar um espetáculo como poucos.

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA

Quando Estreia nesta quinta (15), nos cinemas

Classificação 14 anos

Elenco Sam Worthington, Zoe Saldaña e Sigourney Weaver

Produção EUA, 2022

Direção James Cameron