Atriz Regiane Alves não renova contrato e sai da Globo

A trajetória de Regiane Alves na Globo começou em 2000, com sua participação na novela “A Muralha”

A atriz Regiane Alves, de 44 anos, não renovará seu contrato fixo com a Globo após 23 anos de parceria. De acordo com informações do jornal O Globo, a saída da artista do canal acontece após o término da novela “Vai na Fé”, e a partir de agora, ela passará a trabalhar em projetos por obra. A emissora não fez comentários a respeito da decisão.

A trajetória de Regiane Alves na Globo começou em 2000, com sua participação na novela “A Muralha”. Desde então, a atriz esteve presente em diversas produções, como “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Páginas da Vida” (2006), “Tempos Modernos” (2010), “A Vida da Gente” (2011), “A Lei do Amor” (2016) e “Além da Ilusão” (2022).

Recentemente, a Globo também optou por não renovar o contrato de outros artistas, incluindo Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Jayme Matarazzo, Matheus Nachtergaele, Gabriela Duarte, Mateus Solano e Isabelle Drummond.

Em “Vai na Fé”, Regiane Alves interpretou a personagem Clara, e a relação gay entre ela e a personagem Helena, vivida por Priscila Sztejnman, gerou grande repercussão entre o público. Após críticas por censura de cenas de beijo lésbico, a novela exibiu o momento tão esperado, que emocionou os telespectadores e gerou muitos elogios nas redes sociais, celebrando a representatividade da trama.