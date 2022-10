Atriz Judi Dench critica Netflix por forma que conduz ‘The Crown’

a atriz sugere que a representação sobre os acontecimentos até a morte da Princesa Diana são “cruelmente injustas para os indivíduos e prejudiciais à instituição que representam”

A atriz Judi Dench, ganhadora do Oscar por Shakespeare in Love, disse o jornal americano The New York Times não concordar com a forma com que a Netflix vem conduzindo a série que retrata a história da coroa britânica. A quinta temporada de The Crown tem previsão de estreia para o dia 9 de novembro e irá refazer os passos da Princesa Diana até o trágico acidente que causou a morte dela.

Para Judi Dench, a plataforma de streaming deveria deixar um aviso deixando claro que as informações do seriado não são completamente verdadeiras e que a mesma “parece disposta a borrar as linhas entre precisão histórica e sensacionalismo bruto”.

A atriz afirmou que a plataforma tem “um número significativo de espectadores” e insiste em apresentar os acontecimentos como “um drama baseado em eventos históricos”. Ela diz também estar ao lado do ex-primeiro ministro britânico John Major, que também se preocupa da forma como a produção apresenta os acontecimentos da história real britânica.

“[Ele] não está sozinho em suas preocupações de que a última série de The Crown apresentará um relato impreciso e doloroso da história”. E completou: “de fato, quanto mais próximo o drama se aproxima de nossos tempos atuais, mais livremente ele parece disposto a borrar as linhas entre precisão histórica e sensacionalismo grosseiro”, opinou a estrela de cinema.

Para a nova temporada, a atriz sugere que a representação sobre os acontecimentos até a morte da Princesa Diana são “cruelmente injustas para os indivíduos e prejudiciais à instituição que representam”, especialmente após a morte da Rainha Elizabeth II. “Ninguém acredita mais na liberdade artística do que eu, mas isso não pode ser contestado”, defendeu.

Por fim, Judi Dench pediu respeito a nação britânica, que ainda vive um luto recente: “chegou a hora de a Netflix reconsiderar – pelo bem de uma família e de uma nação tão recentemente enlutada -, como uma marca de respeito a uma soberana que serviu seu povo com tanta responsabilidade por 70 anos e para preservar sua reputação aos olhos de seus assinantes britânicos”.

Estadão Conteúdo