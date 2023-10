“Atiraram no Pianista” ganha trailer no aniversário de 110 anos de Vinícius de Moraes

Animação sobre a bossa nova estreia nos cinemas brasileiros em 26 de outubro

Vinícius de Moraes, um dos precursores da Bossa Nova, completaria 110 anos hoje, 19 de outubro. E para celebrar seu aniversário, a animação “Atiraram no Pianista” ganhou um novo trailer. O filme, dirigido pelo vencedor do Oscar® Fernando Trueba e pelo indicado Javier Mariscal, estreia nos cinemas brasileiros em 26 de outubro e trava uma investigação sobre Tenório Júnior, pianista que tocou com Vinícius e desapareceu na Argentina em plena ditadura militar.

O longa acompanha Jeff Harris, um jornalista de Nova York apaixonado por música que está escrevendo um livro sobre a Bossa Nova. Em suas pesquisas no Rio de Janeiro, ajudado por seu grande amigo João (voz de Tony Ramos), ele se depara com a história de Tenório Jr., pianista que tocava com Vinícius de Moraes e desapareceu na ditadura militar da Argentina na década de 70. O trágico acontecimento não sai da cabeça de Jeff, que parte em uma jornada para entender o que aconteceu com o músico.

“Atiraram no Pianista” traz depoimentos reais de grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil e Paulo Donato. As ex-esposas de Vinícius de Moraes e Tenório Jr. contam seus relatos, que ajudam a compreender a brutal ditadura argentina e sua ligação com o sumiço do pianista que nunca teve o corpo encontrado.

Sinopse:

Um jornalista musical de Nova York embarca em uma missão para desvendar a verdade por trás do desaparecimento do jovem pianista prodígio Tenório Jr. Uma história comemorativa sobre a origem do icônico movimento musical da Bossa Nova, Atiraram no Pianista captura um tempo fugaz repleto de liberdade criativa em um ponto de virada da história latino-americana nas décadas de 60 e 70, pouco antes do continente ser engolido por regimes totalitários.