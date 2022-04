“Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore” tem mais ação e atriz brasileira no elenco

Muito aguardado pelos fãs, o terceiro filme da saga traz mais ação, grandes revelações e, ainda, uma participação brasileira

Por Alexya Lemos

Agência de Notícias do CEUB/ Jornal de Brasília

Com a direção de David Yates (Sagas Harry Potter e Animais Fantásticos) e o roteiro de J.K Rowling e Steve Kloves (Sagas Harry Potter e Animais Fantásticos), “Animais Fantásticos: Os segredos de Dumbledore” estreia em todos os cinemas do Brasil dia nesta quinta-feira (14). Muito aguardado pelos fãs, o terceiro filme da saga traz mais ação, grandes revelações e, ainda, uma participação brasileira.

O filme, apesar das mais de duas horas de duração, flui facilmente. A história entretém e ainda conta com referências pontuais para os fãs de Harry Potter, além de abordar temas como representatividade LGBTQIAP+ e abandono familiar.

Assista aos trailers do filme:

Enredo

Seguindo os acontecimentos de “Animais Fantásticos: Os crimes de Grindelwald”, o longa acompanha Newt Scamander em sua missão de ajudar Alvo Dumbledore a salvar os mundos bruxo e trouxas (não bruxos) da ameaça iminente que é seu amigo de infância e amor antigo Gellert Grindelwald.

Com o apoio de amigos conhecidos do público como Jacob Kowalski, Yusuf Kama, Theseus Scamander e Eulalie Hicks, Newt e Alvo executam um plano desconexo e imprevisível para driblar a capacidade de Grindelwald de prever o futuro.

Do antagonista

O Grindelwald de Mads Mikkelsen é menos sombrio que o de Johnny Depp (que foi afastado da franquia depois de polêmicas judiciais sobre violência doméstica contra sua ex-esposa Amber Heard), mas não deixa a desejar na atuação. Ao focar na parte mais emocional do personagem, ele consegue humanizar o antagonista e faz um contraponto essencial com Dumbledore.

Dos protagonistas

O foco principal do longa é na história de Alvo Dumbledore, sua família e seus sentimentos, aspectos que influenciaram diretamente os desdobramentos atuais. A relação de Alvo com o irmão, Aberforth, bem como seus sentimentos por Grindelwald são muito explorados e terminam por explicar várias de suas decisões que guiam a história do filme.

A atuação de Jude Law como Dumbledore continuou excepcional, ele traz um ar de mistério que cativa o público, além de intrigar quando se trata do plano motor do filme e dos poderes de seu personagem. Ainda, Eddie Redmayne (Newt Scamander), apesar de ser menos explorado do que no primeiro filme da saga, é o centro do esquema de Dumbledore e peça vital para a trama como um todo.

Participação brasileira

A atriz paranaense Maria Fernanda Cândido, conhecida por papéis em As Brasileiras, Capitu e A força do querer, aparece como Vivência Santos, uma bruxa que disputa o cargo de Chefe Supremo da Confederação Internacional dos Bruxos.

Com uma participação pequena e restritas a poucas falas, Maria Fernanda foi capaz de animar os fãs brasileiros ao abrir a possibilidade da personagem ter origem no Brasil. Para corroborar com essa teoria, o filme mostra uma cena curta onde aparece um local do Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor ao fundo, e bruxos clamando o nome de Vivência.

Aspectos técnicos

Os efeitos especiais não decepcionam e, em meio a lutas e diálogos recheados de magia, impressionam o espectador. Além disso, a sonoplastia é um complemento notável e se encaixa perfeitamente na narrativa apresentada, guiando as cenas da história.

Entretenimento

O final promete uma continuação do enredo que ainda tem o que explorar de seus personagens, tanto principais quanto secundários. Ainda, existe a promessa de que a saga contará com cinco filmes no total, sendo que o livro referente a “Segredos de Dumbledore” ainda não foi lançado.

Ficha técnica:

Direção: David Yates;

Roteiro: J.K Rowling e Steve Kloves;

Produção: David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis;

Elenco: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Jessica Williams ;

Duração: 135 min;

Gênero: Ação, aventura, fantasia, mistério;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Origem: Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda do Norte;

Distribuição: Warner Bros Pictures.

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira