Aguardado spin-off de “Extraordinário” ganha trailer

Pássaro Branco – Uma história de Extraordinário estreia em 12 de outubro nos cinemas brasileiros

A Paris Filmes divulgou nesta quinta-feira, 23 de junho, os primeiros materiais oficiais de Pássaro Branco – Uma História De Extraordinário (White Bird: A Wonder History). O longa que conta uma história do universo deExtraordinário (2017) chega com exclusividade aos cinemas brasileiros em 12 de outubro de 2022.

Depois que Julian (Bryce Gheisar) é expulso da escola devido ao tratamento que teve com Auggie Pullman (em Extraordinário), ele tenta se encaixar no novo colégio com seus novos colegas. Para ajudar em sua mudança, Sara, a avó de Julian vivida pela vencedora do Oscar Helen Mirren nos tempos atuais, conta sua inspiradora história de quando era uma jovem menina que vivia na França invadida pelos nazistas, e onde foi protegida por um garoto e sua família. A jovem Sara (Ariella Glaser) vive seu primeiro enquanto sonham com um mundo mágico e deslumbrante criado por eles mesmos.

Assista ao trailer: