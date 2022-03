‘A Filha Perdida’ vence melhor filme no Spirit Awards

A premiação considerada como o Oscar do cinema independente teve sua 37ª edição, que aconteceu no último domingo (6)

“A Filha Perdida”, filme de Maggie Gyllenhaal e protagonizado por Olivia Colman, venceu o prêmio de melhor filme na 37ª edição do Film Independent Spirit Awards 2022, premiação considerada o Oscar do cinema independente, que ocorreu neste domingo (6).

Inspirado no livro homônimo de Elena Ferrante e lançado pela Netflix, o filme retrata os conflitos disparados com a maternidade, abordando temas como a culpa e o desejo femininos. A obra da diretora Maggie Gyllenhaal também venceu as categorias de melhor direção e melhor roteiro.

Para melhor ator, foi escolhido Simon Rex, pelo papel principal do longa “Red Rocket”. Taylour Paige foi eleita a melhor atriz por sua atuação em “Zola”, que também venceu na categoria de melhor montagem.

“Summer of Soul”, que retrata um festival de música negra nos anos 1960 ofuscado por Woodstock, venceu na categoria de melhor documentário, e “Drive My Car”, filme japonês de Ryusuke Hamaguchi, conquistou o prêmio de melhor filme internacional.

Esta edição da cerimônia do Spirit Award, ao contrário da edição passada em 2021, ocorreu de modo presencial e foi apresentada pelos atores Nick Offerman e Megan Mullally.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores do Spirit Awards 2022:

Melhor filme

“A Filha Perdida” (Vencedor)

Melhor direção

Maggie Gyllenhaal (“A Filha Perdida”) (Vencedor)

Melhor ator

Simon Rex (“Red Rocket”) (Vencedor)

Melhor atriz

Taylour Paige (“Zola”) (Vencedor)

Melhor ator coadjuvante

Troy Kotsur (“No Ritmo do Coração”) (Vencedor)

Melhor atriz coadjuvante

Ruth Negga (“Passing”) (Vencedor)

Melhor roteiro

“A filha perdida” (Vencedor)

Melhor longa estreante

“7 Days (Vencedor)

Melhor roteiro estreante

“Pig” (Vencedor)

Melhor filme internacional

“Drive My Car” (Vencedor)

Melhor fotografia

“Passing” (Vencedor)

Melhor montagem

“Zola” (Vencedor)

Melhor documentário

“Summer of Soul” (Vencedor)

“Shiva Baby” (Vencedor)

“Mass” (Vencedor)