12ª Mostra Ecofalante de Cinema exibe filmes gratuitos no Cine Brasília

Programação conta com a exibição de 37 filmes no Cine Brasília e na UnB, incluindo obras premiadas em festivais

Entre os dias 5 e 11 de setembro, o Cine Brasília recebe a 12ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, considerada como o mais importante evento audiovisual da América do Sul dedicado às temáticas socioambientais. Totalmente gratuita, a programação conta com a exibição de 37 filmes no Cine Brasília e na UnB, incluindo obras premiadas em festivais nacionais e internacionais.

A cerimônia de abertura acontecerá na terça-feira, dia 5, a partir das 19h. Na ocasião, será exibido o filme “Escute: A Terra foi Rasgada”, de Cassandra Mello e Fred Rahal, seguido por um debate com as lideranças indígenas Davi Kopenawa, Maial Kayapó e Julio Ye’kwana. O documentário, que teve sua estreia mundial na 12ª Mostra Ecofalante, realizada em São Paulo no mês de junho, retrata uma aliança histórica entre três povos indígenas pela defesa de seus territórios, frente à destruição causada pelo garimpo.

De 9 a 15 de setembro, a UnB também exibe longas da mostra nos anfiteatros 9 e 10 da Universidade. Na UnB, nove sessões serão seguidas por debates com ativistas, especialistas e outros convidados especiais.

A programação completa da Mostra Ecofalante em Brasília pode ser acessada no site ecofalante.org.br/programacao.

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhataApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia