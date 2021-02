Cidade invisível: Entrevista com Victor Sparapane

Bastaram sete episódios da séria Cidade Invisível, disponível na Netflix, para que o público – tanto brasileiro quanto internacional – se rendesse ao belo e misterioso Manaus

O boto da trama que traz personagens do folclore brasileiro para um enredo de ação e fantasia, é interpretado pelo não menos bonito e encantador Victor Sparapane, ator paulista de 29 anos, que também não esconde seu encantamento pelo personagem.

“É um projeto que eu estou muito agradecido de fazer parte porque me dá orgulho de assistir. Por mais que eu seja uma formiguinha dentro daquele processo todo, com aquele time muito bem escolhido pelo Carlos Saldanha”, conta o ator em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília.

O convite para encarnar o boto Manaus veio durante o período em que gravava uma novela da Record no norte da África. A princípio, Victor faria teste para a série Coisa Mais Linda, mas os planos acabaram tomando outros rumos.

“Eu estava no Marrocos, gravando Jezabel quando recebi uma ligação para um teste. A produtora de elenco disse que tinha a ver comigo e que eu poderia me encaixar. Era o Manaus”, conta Sparapane que, surpreendentemente, teve receio de não conseguir pegar o papel. “Eu ia encontrar o diretor, mas desmarcaram dizendo que ele estava ocupado. Daí me ligaram dizendo que estavam mandando o texto, que era para eu gravar em casa mesmo, e eu pensei ‘poxa, devem estar me boicotando, devem ter achado um mais famosinho, com o instagram mais bombado’”, diverte-se ele relembrando a trajetória até ser confirmado na série.

Victor conta que ao receber o texto achou divertido e resolveu encarar o teste. Ele mesmo montou a câmera em casa, com um tripé e usou luzes coloridas. “Eu pensei, deixa eu criar um ambiente de festa. Eu trouxe vários elementos de ‘don juanismo’, de sedução”, explica o ator que também foi buscar a interpretação de Carlos Alberto Ricelli, que igualmente interpretou a criatura folclórica, no longa Ele, o Boto (1987), de Walter Lima Jr.. “Eu assisti e teve uma hora que eu tinha que correr em cena e eu falei pro Saldanha ‘quer que eu corra que nem o Ricelli aqui?’ Mas assisti, também, para não fazer igual a ele, para ver o que já havia sido feito e trazer algo novo.”

Victor conta que, para entrar no espírito do personagem, ele tinha uma espécie de ritual. “Às vezes eu ficava de ponta-cabeça mexendo as pernas, ou ficava dançando como se fosse o boto. Eu fazia isso para entrar na atmosfera do personagem, para criar essa coisa dentro de mim, essa mágica, essa coisa de ser um animal e um humano”, explica ele.

Apesar dos personagens do folclore brasileiro em cena – parte da série foi gravada em Ubatuba, com partes da trama que se passam em uma mata – Victor conta que não sentiu nenhuma conexão sobrenatural com essas entidades, mas que houve uma aproximação da equipe. “A gente fazia aula de yoga antes de ir para o set, fazia churrasco, traocava uma ideia. O que teve de fantástico foi a conexão com a natureza. Eu ficava ali, de frente para o mar, para o rio, só absorvendo aquela energia.”

Carreira internacional

Victor, que estreou na TV em Malhação na TV Globo, ganhou repercussão internacional em 2019 e 2020 devido ao sucesso internacional das tramas bíblicas Jezabel e Jesus que lhe renderam um convite de trabalho na agência internacional ICM Partners, de Los Angeles, a mesma dos atores Rodrigo Santoro e Samuel L. Jackson.

Desde 2019, o ator que já fluente em inglês, vem fazendo aulas com um coach linguístico e tem participado de audições internacionais. O ator foi contratado recentemente pela Record TV e integrará o elenco da novela Genesis na sétima e ultima fase da novela.

Ídolo acessível

Ciente do fascínio que passou a exercer, principalmente sobre o público feminino, Victor conta que viu seu Instagram aumentar a audiência após interpretar o sedutor Manaus. Para alegria dos fãs ele já adianta: é do tipo que responde às mensagens de todos nas redes.

“Eu sou bem acessível!Eu mando ‘parabéns’ quase todo dia para as fãs por áudio. Eu sempre tento manter um diálogo e eu tento colocar que eu não sou ídolo de ninguém. Aliás, não tenha ídolos”, declara Sparapane

Segunda temporada?

O sétimo e último episódio de Cidade Invisível deixou todo mundo se perguntado se, afinal, teremos uma segunda temporada da série. Torcida é o que não falta, já adianta Victor.

“O que eu posso dizer é que, no dia que a gente estreou a gente teve uma reunião com todo mundo. A gente fez uma pressão na Netflix dizendo que a gente tem muito amor pela série e que nosso voto é por uma segunda temporada. Eu não tenho a confirmação oficial, mas se continuar o que está acontecendo tem tudo para ter”, revela o ator que faz um pedido aos fãs da trama. “E vocês todos que estão assistindo vocês também podem ajudar muito a ter uma segunda temporada. O público tem muita moral. Eu fazer pressão com a Netflix não vai adiantar nada, mas vocês…”

Números de Cidade Invisível

De acordo com o site What’s on Netflix, Cidade Invisível foi o programa de TV mais popular da Netflix no Brasil, e ficou entre os 10 melhores na França, Nova Zelândia e Espanha, visto no dia 13 de fevereiro. De acordo com o site Flix Patrol, o programa de TV estava entre as 10 séries mais populares em 12 países, no dia 13 de fevereiro.