CIA DE COMÉDIA SETEBELOS e SESI-DF apresentam o projeto quinzenal “MISSÃO IMPROVISO”

O Centro Cultural SESI convidou a Cia de Comédia Setebelos para comandar o projeto quinzenal de humor no seu mais novo teatro no centro da capital federal: o Teatro Sesi Saúde Central Park, localizado na Asa Norte.

Às sextas-feiras, o brasiliense já pode se programar para sair do trabalho e ir direto para um esquenta de gargalhadas. Pois às 19 horas, os especialistas da improvisação da Cia de Comédia Setebelos entram em ação na comédia “Missão Improviso”.

E para celebrar esse novo espaço cultural no centro de Brasília, o projeto conta com ingressos a preço popular, com o valores a partir de R$ 10,00.

Neste espetáculo da Cia de Comédia Setebelos, os atores são agentes que resolvem no improviso (teatro-esporte) as missões mais impossíveis. A improvisação é nossa arma secreta e se você cruzar nosso caminho, seu destino é certo: você vai morrer… de rir.

Por mais improvável que seja o desafio, por meio de sugestões da plateia, tudo é criado na hora: cenários, ameaças, artefatos, tudo o que você pensar e nossos agentes imaginarem. Se parece impossível, só pode ser uma Missão Improviso.

Nesse divertido e imprevisível espetáculo, a participação do público é fundamental. Quanto mais impossível, mais improviso. Nossos agentes secretos farão de tudo para tornar as suas missões em realidade. Contamos com as ideias de todos no nosso Serviço de Inteligência. Caso aceite, a Missão Improvisocomeça em 5, 4, 3…

Programe-se:

SETEBELOS em “MISSÃO IMPROVISO”.

Local: Teatro SESI Saúde Central Park. (Ed. Central Park – Asa Norte)

Data e hora: 14.07 (Sexta) às 19h

(A cada duas semanas, sextas-feiras, às 19:00)

Ingressos: R$ 20,00 / R$ 10,00 (meia)

Link para compra: https://linktr.ee/setebelos

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (61) 9 8480-4654 ou (61) 9 8109.9080