Chris Flores diz que já se reconciliou com a grávida de Taubaté

A apresentadora Chris Flores revelou na quinta-feira (9), em entrevista ao Vênus Podcast, que conseguiu ter contato com a mulher que ficou conhecida como a grávida de Taubaté, e que está “tudo bem” entre as duas. Maria Verônica Aparecida Santos, professora que forjou uma gravidez de quadrigêmeos, foi desmascarada por conta da desconfiança de Chris após recebê-la em um programa.

A história completa dez anos em 2022 e, desde que a farsa foi descoberta, a “grávida” desapareceu da mídia. Mas a jornalista afirma que conseguiu mandar recado e receber resposta de Maria Verônica por meio de uma pessoa em comum. “Mandei recado e ela mandou recado. Ela falou que tudo bem entre a gente”, contou Chris. “É uma relação meio de amor e ódio comigo. Às vezes dá um pouquinho de raiva, às vezes um pouquinho de amor”.



“Ela disse que entende o que aconteceu, que na verdade eu fui a única pessoa que teve coragem de falar na cara dela o que todo mundo estava achando”, continuou. “Ela me respeitava por isso. Ficou triste com toda a repercussão, de ter virado chacota, mas depois entendeu que é melhor levar para a brincadeira”.



Chris conta que, mesmo com o passar dos anos, ela ainda é perguntada com frequência sobre a história da grávida. Ela chegou a tentar encontrá-la em julho de 2021, em reportagem do programa “Vem Pra Cá” (SBT), mas a equipe de filmagem acabou sendo expulsa com violência da atual casa de Maria.



Mas a jornalista não desistiu de reencontrá-la. “Estamos estudando um momento de reencontro para sentar, se ver, conversar”, revelou. “Às vezes ela fala: ‘Ah, mas tem que ficar falando desse assunto o tempo inteiro?’. Mas as pessoas me perguntam, faz parte da minha vida também”.



Em 2012, Chris Flores apresentava o “Hoje em Dia” (Record), que recebeu a “grávida” como convidada, e já nos bastidores começou a desconfiar da veracidade da gestação. Apesar da raridade deste tipo de gravidez, era o tamanho da barriga da mulher que surpreendia.



A mentira foi descoberta em reportagem poucos dias depois da participação de Maria Verônica no programa. A apresentadora relembra com humor o episódio, mas confessa que sente culpa pelo impacto que a revelação teve na vida da falsa grávida.



“No fundo, eu tenho dó, eu sinto pena, porque tenho certeza que alguma coisa aconteceu para ela fazer isso. Sinto muita culpa também”, desabafou Chris. “Me senti culpada de ter participado disso de alguma maneira, mas já pedi perdão, ela também, e está tudo bem. Sou louca para encontrá-la”.