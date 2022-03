Chemical Surf é atração nos principais festivais do mundo: Lollapalooza, Tomorrowland e Rock in Rio

Os irmãos Lucas e Hugo Sanches, que formam o duo, vêm mostrando uma maturidade sonora a cada lançamento

Destaque no cenário da música eletrônica brasileira, o duo Chemical Surf foi escalado para três dos festivais mais renomados do mundo em 2022: Tomorrowland, Rock in Rio e Lollapalooza; pelos quais apresentará hits autorais e remixes inéditos, ambos com a sonoridade característica da dupla que busca quebrar as fronteiras dos rótulos impostos pelos gêneros musicais.

Com início em 2005, pausa na carreira e retorno em 2013, os irmãos Lucas e Hugo Sanches, que formam o duo, vêm mostrando uma maturidade sonora a cada lançamento, num catálogo que conta com colaborações com grandes artistas nacionais, como Gabriel O Pensador, e nomes internacionais, como Kaskade e Steve Aoki, além de hits como “Hey Hey Hey”, que soma mais de 100 milhões de transmissões nas plataformas digitais.

Depois de turnês internacionais, Chemical Surf retorna ao país confirmando seu sucesso no Lollapalooza Brasil, sendo anunciado pela quarta vez como headliner do palco Perry’s, uma das estruturas que mais cresceu ao longo da trajetória do evento, em apresentação no dia 26 de março.

Não à toa, mostrando a potência da cena eletrônica brasileira que vem formando DJs superstars, os irmãos Sanches estão confirmados no Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, que ocorre na Bélgica. Eles foram convidados por Dimitri Vegas & Like Mike – já eleitos DJs número 1 do mundo pela DJ Mag – para tocar no palco Smash the House no dia 24 de julho.

A música eletrônica, inclusive, ganhou um espaço maior na Cidade do Rock, mostrando a pluralidade do Rock in Rio. O palco eletrônico New Dance Order, um dos destaques da edição de 2019, no dia 10 de setembro também contará com a presença de Chemical Surf, que soma mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

A dupla garante que deixará o público em êxtase nesta sequência de shows que é o sonho de todo DJ: “A ansiedade está batendo como se fosse a primeira vez subindo no palco, ainda mais nesse período pós-pandemia. Sempre gostamos de trazer novidades, sem deixar de encaixar as clássicas que os fãs amam, por isso estamos muito animados”, contam os irmãos que também são donos da gravadora R.I.P Genres.

Essa agenda que conta com eventos históricos merece ser compartilhada: 26 de março no Lollapalooza Brasil, 24 de julho no Tomorrowland da Bélgica e 10 de setembro no Rock in Rio. Acompanhe Chemical Surf no Instagram e Spotify para mais novidades.