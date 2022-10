‘Chega de falso moralismo’, diz Lúcia Veríssimo em foto que aparece trocando um beijo com Cássia Kis

“Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kiss quem está me beijando. É ela”

Casada há sete anos com a produtora Tay Saad, Lúcia Veríssimo resolveu se pronunciar sobre a polêmica entrevista de Cássia Kis à Leda Nagle. A atriz, que voltou a atuar em Rensga Hits!, série original do Globoplay, depois de nove anos afastada da televisão [o último trabalho foi em “Amor à Vida”, de 2013], publicou uma foto de um beijo que trocou com a colega de profissão. Ela garantiu que o beijo não foi técnico e alfinetou a intérprete de Cidália em ‘Travessia’: “Sigamos sem hipocrisia e falso moralismo”.

“Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kiss quem está me beijando. É ela”, escreveu Lúcia na legenda da foto e que ainda reforçou a sua revolta usando as hashtags, com mensagens como “não à homofobia”, “não à hiporcrisia”, “chega de mentira”, “viva a diversidade” e “chega de falso moralismo”. “Viva a diversidade”

Não demorou muito para que vários famosos comentassem a postagem. “Boa, Lúcia !!! Bota os pingos nos ‘is'”, escreveu Leilane Neubarth. Maitê Proença achou graça e comentou: “Viva a diversidade”. O ator Leonardo Vieira fez questão de deixar um comentário. “Nunca vi um #tbt tão maravilhoso”. Fafá de Belém, Mel Lisboa, Dadá Coelho, Ana Beatriz Nogueira e Anderson Muller curtiram a postagem.