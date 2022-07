Charles é campeão do ‘No Limite’ e leva um carro e R$ 500 mil

O último programa da edição contou com duas provas nas quais foram eliminados Clécio e Victor para que os três finalistas fossem definidos

O participante Charles foi o grande campeão da edição 2022 de No Limite (Globo). Com 51% dos votos do público, ele bateu na decisão Ipojucan, o segundo colocado, e Lucas, o terceiro.

No momento da revelação, Charles não acreditou que havia vencido e chorou muito. “Dever cumprido, entrei nesse jogo para ganhar. Jogar significa o que eu fiz”, disse o vencedor logo após o anúncio.

O último programa contou com duas provas nas quais foram eliminados Clécio e Victor para que os três finalistas fossem definidos. Na primeira delas foi exigido dos concorrentes muita tranquilidade para equilibrar bolas em uma plataforma.

Na segunda etapa, eles tiveram de correr com peso os puxando pelas costas para pegar objetos no menor tempo possível. Todos puderam acompanhar a edição ao vivo e bateram papo com Fernando Fernandes no estúdio. As inscrições para o No Limite 2023 já estão abertas.