Chamar meu filho de sujo e chupa cabra foi degradante, diz mãe de Gilberto

A mãe do economista Gilberto, Jacira Santanna, respondeu ao comentário que o humorista Nego Di fez sobre seu filho no Big Brother Brasil 21 , na manhã desta sexta-feira (5). Em conversa no quarto com Carol Conká, o humorista disse que Gilberto “não seria negro e sim sujinho”.

Jacira postou nas redes sociais que teve o desprazer de ver alguns participantes do BBB 21 hostilizando seu filho. “Chamar meu filho de sujo e chupa cabra foi degradante. Ele tem orgulho de sua cor e raça. Nunca esqueceu suas origens”, escreveu.

Segundo ela, Gilberto é um rapaz de cabeça sensata que pensa com o coração e não tem maldade, mas aprendeu a identificar a maldade de perto em alguns participantes do reality. Ela falou ainda que o filho é muito homem para enfrentar as cobras peçonhentas.

“Acordou para o jogo e sabe muito bem quem são boas pessoas lá dentro. Respeita o ser como deve ser respeitado. Gilberto é meu orgulho de coração puro e por ser um grande pensador”, disse.

A equipe do brother também fez uma postagem nas redes sociais dizendo que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população autodeclarada negra e parda no Brasil soma mais de 56%. “Gilberto se declara negro, se considera e se reconhece como negro”, publicou.

A equipe, escreveu que nesta madrugada teve a infelicidade de assistir participantes invalidando a cor de Gilberto e o chamando de “sujinho” e “neandertal”. “Achando que são os detentores do poder de dizer quem é negro ou não”, disse.

Na publicação no Twitter, eles alertam que pela movimentação do jogo Gilberto será o próximo alvo da casa. “Já conseguimos sentir o tom que isso irá levar, seja invalidando sua cor ou usando de características da personalidade linda, brilhante e gritante do Gil para isso”.

Negro Di diz que Gilberto não é negro, o que provocou reações nas redes sociais. “Ele pode ter alguém, um vô, uma vó [negros]. O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem…”, afirmou ele.

“Se esfregar bem com aquelas buchas ali que a gente toma banho, fizer um acabamento naquele cabelo dele, passar um gel”, continuou. Karol Conká então disse: “Mas e a arcada [dentária]? É para frente.”

“Agora, porque o cara parece um Neandertal, o cara tem que ser negro?”, indagou Nego Di. “Eu não sei, gente, eu só sei que ele é negro. Vamos falar que é negro e pronto”, respondeu a cantora. “A gente opera aqui na auto declaração”, completou Lumena.

Na sequência, Karol ironizou que ela era ruiva, e Lumena disse que era verde. Também estavam presentes na conversa sobre a etnia de Gilberto, Carla Diaz, Thaís e Pocah. Em outro momento, Nego Di já tinha dito que o doutorando em economia poderia dizer que era “muçulmano, negro não”. “Ele tem cabelo liso […] Teve alguém que disse para esse cara que ele é preto e ele acreditou.”

Na festa Herança Africana, Karol Conká afirmou que já tinha conversado sobre o assunto com Gilberto: “Eu falei para ele: Relaxa, não dê bola, sempre vai ter alguém falando que você é branco, vai ter gente falando que você é preto.’ Eu queria curtir a festa”, contou ela. Nego Di e outros deram risada.

As informações são da Folhapress