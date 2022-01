Celular caiu na água? Veja 5 dicas do que fazer para salvá-lo!

A situação de um smartphone em contato com líquidos é sempre desesperadora. Mas saiba que existem soluções! Veja dicas do que fazer para salvar um celular que caiu na água!

Verão combina com praia, piscina, rio e parque aquático. E, normalmente, levamos nosso smartphone para esses ambientes, mesmo correndo o risco de que o dispositivo entre em contato com a água.

Um acidente aconteceu e o seu celular caiu na água? Por mais desesperador que pareça em um primeiro momento, saiba que tem solução! Veja 5 dicas do que fazer para salvá-lo!

Mas antes das dicas…

É sempre bom lembrar sobre a importância de fazer o backup do celular. O backup nada mais é do que salvar cópias de segurança dos dados que estão no dispositivo, seja fotos e vídeos, ou mesmo conversas do WhatsApp.

Quando você tem um backup atualizado, caso o seu celular caia na água sem recuperação ou mesmo que ele tenha se perdido, você consegue transferir todos os dados para um novo dispositivo, mantendo as informações importantes.

Nesse sentido, o backup pode ser feito manualmente, ao conectar o smartphone ao computador via cabo USB, ou com um programa especializado no assunto, como o Dr.Fone.

O Dr.Fone é um kit de ferramentas para celular e faz um backup de dados em que, a cada novo backup, salva somente o que ainda não estava copiado. Bem melhor do que fazer tudo manualmente.

Imagem Freepik | Dr.Fone

Dito isso, vamos às dicas do que fazer se o seu celular caiu na água!

1. Tire o smartphone da água

Assim que o celular tiver contato com a água, é preciso retirá-lo imediatamente do líquido, para que o dispositivo tenha mais chances de “sobreviver”.

Mas atenção: se o smartphone estiver conectado ao carregador, não retire o dispositivo da água sem antes desligar a energia do local. Isso é essencial para que você não tome um choque fatal.

2. Desligue o celular

Se o seu celular caiu na água, mas continuou ligado, é preciso que você desligue-o imediatamente.

Aproveite esse momento para retirar a bateria do dispositivo, já que essa é a fonte de energia do celular e pode entrar em curto-circuito graças ao contato com a água. Se a bateria não for removível, não force a retirada.

3. Desmonte o smartphone

Com o dispositivo desligado, é hora de “desmontar” o smartphone. Você vai precisar tirar todos os elementos que podem ser removidos, como a capinha, chip, cartão de memória, enfim.

Inclusive, saiba que o chip pode ser bem útil para a recuperação de dados do seu smartphone, mesmo que ele não “sobreviva”.

O que não for removível, você não precisa mexer. Afinal, desparafusar um smartphone pode fazer com que você perca a garantia ou estrague algum outro elemento.

4. O processo de secagem

Desmontou o seu smartphone? Então, coloque todos os elementos sobre um papel toalha, que vai ajudar a absorver rapidamente a água que está nas pecinhas.

Depois disso, pegue um lenço que não solte fiapos para secar delicadamente cada peça. Vale usar um cotonete para alcançar os espaços menores – desde que ele não deixe pedaços de algodão pelo caminho.

5. Um “descanso” para salvar

Para finalizar o processo e salvar o seu celular que caiu na água, a dica é dar um “descanso” para o dispositivo, longe da umidade.

Para isso, você vai precisar colocar o smartphone dentro de um pote ou vasilha tampada, com arroz cru dentro, cobrindo-o completamente. Deixe o celular em contato com o arroz por, no mínimo, 48 horas.

Imagem TecMundo

Ainda que essa técnica não seja eficaz em 100% dos casos, ela é bastante antiga e já se comprovou que não é um mito.

Depois das 48 horas, você pode tentar ligar o seu smartphone normalmente para saber se ele voltou a funcionar.

Nada disso deu certo, e agora?

Se o seu celular caiu na água e você tentou todas as dicas anteriores, mas nada funcionou, você vai precisar recorrer a ajudas externas.

Nesse caso, é importante levar o seu dispositivo até uma assistência técnica de confiança. Explique para o técnico exatamente o que aconteceu e o que você já fez, para que ele encontre a solução ideal.

Ainda assim, tenha em mente que como todo dispositivo eletrônico, existem casos em que nada pode ser feito para salvar um smartphone. E aí, é começar uma nova pesquisa de preços, para adquirir outro celular.

Por isso, fica uma dica extra: procure sempre cuidar do seu celular em ambientes com água, para que você não precise passar por esses cenários nunca mais!