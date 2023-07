Zé Vaqueiro suspende shows devido à internação do filho na UTI por malformação congênita

O cantor revelou que a malformação congênita de Arthur é decorrente da Síndrome de Patau

O cantor Zé Vaqueiro utilizou sua conta no Instagram para compartilhar com os fãs a chegada de seu filho Arthur, nascido na tarde de segunda-feira (24). No entanto, a notícia trouxe preocupações, uma vez que o bebê nasceu com malformação congênita e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em decorrência da situação delicada, Zé Vaqueiro comunicou o cancelamento de todos os seus shows até a metade de agosto: “Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto”.

O cantor revelou que a malformação congênita de Arthur é decorrente da Síndrome de Patau, também conhecida como trissomia do cromossomo 13. Essa síndrome é causada por um cromossomo extra, o que pode acarretar problemas na formação do sistema nervoso e complicações cardíacas.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra Soares são pais de Nicole, de 13 anos, e Daniel, de 3 anos. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar.

Na mensagem, o cantor agradeceu o apoio e compreensão dos fãs e pediu que todos se unam em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família nesse momento delicado.