Zayn Malik aparece cantando ‘Night Changes’, sucesso da One Direction

O cantor e compositor britânico Zayn Malik, 29, surpreendeu os fãs ao compartilhar um vídeo cantando a música “Night Changes”, sucesso da banda One Direction. O vídeo, publicado na noite desta segunda-feira (15), já possui mais de 15,6 milhões de reproduções.

Zayn gravou o registro com um filtro preto e branco, e canta o refrão do sucesso de 2014, do álbum “Four” da banda. Ele canta sem instrumentos, e, nos comentários, fãs e internautas elogiaram a performance do artista. No Twitter, o nome do cantor ficou entre os assuntos mais comentados na manhã desta terça (16).

O cantor deixou a banda no ano de 2015, dizendo que gostaria de ser “um cara normal de 22 anos, capaz de relaxar e ter algum tempo privado fora dos holofotes”. A banda anunciou uma pausa em 2016, e, atualmente os demais integrantes, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Liam Payne, também seguem carreira solo.

Recentemente, em comemoração aos 12 anos de existência da banda, o The X Factor publicou um vídeo inédito mostrando como os jurados Simon Cowell, Louis Walsh e Nicole Scherzinger escolheram a composição do One Direction.

O primeiro integrante selecionado para a “boy band imaginária”, como definiu a vocalista do Pussycat Dolls, foi o irlandês Niall Horan, que cantou “So Sick” na audição do programa. Em seguida, escolheram Harry Styles, que performou “Isn’t She Lovely”. “Eles ficam bem juntos”, afirmou Walsh.

Em terceiro foi Louis Tomlinson e, em seguida, Liam Payne. “Ele definitivamente seria o líder”, afirma Scherzinger. Por fim, o último integrante selecionado foi Zayn Malik.