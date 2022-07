Zagallo é internado com infecção respiratória; quadro é estável

O ex-treinador trata de uma infecção respiratória na unidade semi-intensiva de um hospital no Rio de Janeiro

Ídolo da seleção brasileira, Zagallo está hospitalizado desde terça-feira (26). O ex-treinador, que detém o recorde de títulos mundiais, trata uma infecção respiratória na unidade semi-intensiva de um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo UOL.

Segundo Mário César Zagallo, filho do ex-treinador, o pai está “lúcido e respirando espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos”. Ele foi testado para Covid-19, com resultado negativo.

Aos 90 anos, Zagallo é o único tetracampeão do mundo em futebol: venceu duas Copas do Mundo como jogador -a de 1958, na Suécia, e a de 1962, no Chile. Como treinador, foi campeão em 1970, e em 1994, no posto de coordenador técnico, levantou a taça mais uma vez.

Como treinador da seleção brasileira, chegou, ainda, em quarto lugar em 1974 e foi vice-campeão em 1998. Em 2006, era assistente técnico quando o Brasil terminou a Copa da Alemanha em quinto lugar.