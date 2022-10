Yuri Marçal e Jeniffer Dias revelam ameaças após declarar voto em Lula

Marçal explica que uma das ameaças continha a placa do carro de sua noiva, e que percebeu o perigo por envolver outra pessoa que ama

São Paulo – SP

O humorista Yuri Marçal, 29, revelou que ele e sua noiva, a atriz Jeniffer Dias, 31, têm recebido ameaças após divulgarem seu posicionamento político a favor de Luís Inácio Lula da Silva (PT). Na noite desta quarta-feira (26), o comediante explicou o ocorrido aos seus seguidores do Instagram, com um vídeo.

“Gravei um vídeo no fim de semana sobre o segundo turno [das eleições para presidente] e postei ele na segunda-feira [24]. E ele fala principalmente sobre virar voto. O vídeo foi super bem recebido, recebi várias mensagens de virada de voto, nem imaginava isso. Junto delas, [recebi] vários xingamentos e ameaças, e vocês sabem bem de quem”, começou.

Ao longo do registro, Marçal explica que uma das ameaças continha a placa do carro de sua noiva, e que percebeu o perigo por envolver outra pessoa que ama. “Não quero ser mártir de nada, não tenho peito de aço. A gente tem que se proteger e proteger as pessoas que amamos”, completou.

Um pouco mais tarde, na madrugada desta quinta (27), Dias se pronunciou sobre as ameaças em seu Instagram. “Amigos, estou bem, segura. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis. Um grande susto e uma tristeza ter que lidar com isso… Pensar que a gente ‘não pode’ se expressar”, começou.

“Mas fé que está acabando, e que domingo [30 de outubro, dia do segundo dia das eleições] venceremos! Obrigada pelas mensagens de apoio e carinho. Sigamos atentos e fortes”, completou. Nos comentários, famosos demonstraram apoio à artista.

“Conta comigo querida”, escreveu Regina Casé, 68. “Um abraço apertado. Fiquem bem”, comentou Fabiula Nascimento, 44. “Que Deus os protejam e que nenhum mal prevaleça sobre vocês!”, desejou Adriana Lessa, 51.