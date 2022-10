Yudi Tamashiro diz que ‘Brasil está dando certo’ com princípios de Bolsonaro

O nome do apresentador ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (27)

O apresentador e cantor Yudi Tamashiro, 30, voltou às redes sociais para reafirmar seu voto em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo (30). Em seu Twitter, ele ainda disse que “o Brasil está dando certo com os princípios do nosso presidente”.

“Últimos dias para gente conversar com aqueles que ainda estão indecisos”, começou o ex-apresentador do Bom Dia e Cia (SBT). “Podem ter certeza, vai dar muito mais certo ainda, então bora conversar e falar a nossa realidade. Domingo é 22. Deus abençoe o nosso Brasil.”

Ele seguiu dizendo que não se deve entrar em brigas ou perder amizades por política, mas que é importante “passar a verdadeira palavra e lembrar de uma coisa muito importante: Nunca a nossa bandeira vai ser vermelha”, completou, com um emoji da bandeira do Brasil.

Pouco tempo depois, ele publicou uma foto da tela de seu celular, em que era chamado de “crente safado”. “O amor e a educação prevalece pelo pessoal do ‘faz o L'”, escreveu ele, fazendo referência ao gesto de eleitores de Luis Inácio Lula da Silva (PT), supondo que teria sido um apoiador de Lula que enviou a mensagem.

