Yudi Tamashiro completa 30 anos e diz que já pode parar de trabalhar

O cantor e influenciador recebeu diversas mensagens de carinho de seus seguidores e amigos nas redes sociais

Nessa quinta-feira (4), Yudi Tamashiro completou 30 anos e diz ter conquistado uma estabilidade financeira que lhe permitiria parar de trabalhar hoje, se quisesse. “Não é questão de idade, porque muitos estão com 40 anos, mas com atitudes de criança”, pontuou ao portal “Uol”.

“Estou num padrão que, se eu quisesse parar hoje para viver uma vida tranquila, uma vida ok, eu conseguiria, mas eu creio que, com a cabeça que eu tenho, tenho mais a entregar pras pessoas, mais a viver. Estou feliz com meus 30 anos e a pessoa que eu tenho me tornado”, completou.

A esposa de Yudi, a cantora e apresentadora Mila, compartilhou alguns registros antigos dos dois e escreveu uma mensagem parabenizando o amado.

“Hoje é seu dia meu príncipe oriental! Meu primeiro amor, esse que Deus trouxe de volta pra minha vida para juntos construirmos a nossa família. Sim, eu e você. Você e Eu. Seremos aquela família mais próxima dos comerciais de margarina rs. Aquela que sempre sonhamos, desde novinhos! Digo mais próxima pq aquela perfeição toda já sabemos que não existe… Mas eu tenho certeza que com esse nosso amor puro e verdadeiro, nossa cumplicidade, respeito, carinho, amizade, lealdade e com base na palavra de Deus seremos uma família linda e feliz e todos os problemas e dificuldades que vierem, vamos estar preparados para enfrentar da melhor forma. Sempre juntinhos. Como seu pai e sua mãe, que a gente sempre admirou!! Te amo. Parabéns”, escreveu.