Yasmin Brunet lamenta dificuldade de achar namorado e diz procurar ‘pessoa sóbria’

Modelo está solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina, em janeiro

A situação não está fácil para ninguém! Yasmin Brunet, 34, fez um desabafo nas redes sociais sobre o fato de estar solteira desde o fim de seu casamento com o surfista Gabriel Medina, 28, anunciado em janeiro.

Sem revelar nomes, a modelo vinha falando de um “crush” com os seguidores, mas parece não ter sido correspondida ou ter se decepcionado com os hábitos do pretendente. “Tão difícil achar uma pessoa que não bebe e não fuma”, lamentou.

“Hoje em dia é ‘modinha’ beber muito e se drogar muito. Não entendo”, observou. Ela ainda afirmou não ser muito exigente: “Só queria uma pessoa sóbria”.

Desde que terminou o casamento com Medina, Yasmin já foi vista ficando com dois famosos. Em julho, no aniversário de Luísa Sonza, ela trocou beijos com João Guilherme Ávila, 20. No mês seguinte, ela foi flagrada com Enzo Celulari, 25, em uma festa.

A modelo tem aproveitado o contato com os fãs nas redes sociais para pedir dicas para voltar a se relacionar. “Como que vocês flertam?”, questionou recentemente. “Depois de quantas curtidas de story a pessoa se toca que você está afim dela?”, perguntou alguns dias antes.