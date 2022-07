Yasmin Brunet comenta foto de Xamã e alimenta rumores sobre affair

Diversos boatos dizem que eles teriam ficado durante o Carnaval e, em maio, eles foram vistos juntos na Boate Vitrinni

Yasmin Brunet, de 34 anos, alimentou os rumores de que estaria se envolvendo com o rapper Xamã, 32, ao comentar uma publicação do cantor em seu Instagram, nesta segunda-feira (18).

Xamã compartilhou duas fotos nas quais aparece sentado em uma cadeira de plástico, com um pôster estampado ao fundo. Na legenda, ele escreveu: “Várias queixas de você”, em referência a uma música do grupo Gilsons.

Nos comentários, a modelo apareceu rapidamente para dizer: “Várias queixas”. Os dois já foram vistos juntos em Fernando de Noronha, de acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, do site Metrópoles.

Alguns boatos dizem que eles teriam ficado durante o Carnaval e, em maio, eles foram vistos juntos na Boate Vitrinni.