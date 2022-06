Yasmin Brunet celebra 34 anos com festão, looks ousados e comida vegetariana

A comemoração aconteceu em um restaurante na zona oeste de São Paulo na noite de quarta (8), com os amigos da modelo

Yasmin Brunet comemorou os 34 anos que completou no último dia 6 em grande estilo. Ela recebeu amigos famosos e anônimos no restaurante da zona oeste de São Paulo na noite de quarta-feira (8), embora a festa tenha durado até a manhã desta quinta-feira (9).

A modelo e influenciadora usou dois looks durante a festança: o primeiro com top e calça recortada, deixando barriga de fora no frio da madrugada paulistana, que chegou a 14ºC. No meio da noite, ela trocou o figurino, mas não por causa da temperatura. Ela optou por um vestido também recortado, que deixava bastante pele à mostra. Os dois looks eram da grife Versace.

Entre os 250 convidados, estavam Cleo Pires, Leo Picon, Flávia Viana, Sarah Andrade, Marina Ferrari, Antonia Morais, Bruna Santana, Izabela Cunha e Wagner Santisteban. O cantor Luan Santana fez uma videoconferência para parabenizar a aniversariante ao vivo.

A pedido de Yasmin, o cardápio foi todo vegetariano. Houve show do cantor Nathanzinho, mas amigos de Yasmin também deram uma palinha, como Matheuzinho.

Nos últimos dias, a aniversariante divulgou um ensaio em que aparece com muita transparência mostrando seus últimos momentos com 33 anos. “Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, guiada pelo coração”, escreveu ela nas redes sociais. “Se quer, anda na contramão.”