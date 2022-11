Xuxa mostra quarto de cachorrinha e é criticada

No espaço da yorkshire, há pelo menos três camas, dois armários de roupas, malas de viagem, além de alguns brinquedos

São Paulo – SP

“Você está feliz no seu quartinho? Cama de casal da Doralice, as roupas da Doralice, o armário dela, a roupinha de cama dela. Eu sou uma criança feliz”. Foi dessa forma que a apresentadora Xuxa, 59, mostrou o local privilegiado onde sua cadelinha vive.

No espaço da yorkshire, há pelo menos três camas, dois armários de roupas, malas de viagem, roupas de cama, diversas toalhas, perfumes e essências, além de ursinhos e alguns brinquedos.

Porém, alguns internautas têm criticado a Rainha dos Baixinhos. “Triste é ver um animal com mais roupa que uma criança sem família”, disparou um seguidor. “É maior que a minha casa”, disse outra.

“Esse exagero com seu pet é demais, tem crianças sem o que comer”, comentou outro.

Xuxa sempre gostou de cães. Em 2019, quando ainda estava na Record, ela teve que ser substituída por Marcos Mion na gravação do programa The Four Brasil (Record) por conta da morte de seu cachorrinho, Dudu. , um yorkshire. “Eu não me preparei, não era pra você ir tão cedo. Me dá mais beijos, meu amorzinho de pelos”, afirmou ela nas redes sociais.

“Sei que uns vão dizer que era apenas um cachorro. Na verdade, verdade pura, era um filho que me deixou muito cedo. Não estava doente e, por isso, me dói mais em saber que nunca mais sentirei seu cheiro, seus beijos”, disse a apresentadora em sua conta no Instagram, creditando a morte de Dudu a um “problema de percurso”.