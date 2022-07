Xuxa elogia Sasha e diz que pediu a Deus o marido da filha 

A Rainha dos Baixinhos foi a convidada especial de Ana Maria no ‘Mais Você’ e falou da relação com a filha e com o genro

O ‘Mais Você’ começou o dia de hoje (11) com uma visita muito especial. Xuxa tomou um café da manhã vegano com Ana Maria Braga e as duas tiveram uma conversa sobre a vida da apresentadora. A Rainha dos Baixinhos levou sua cadelinha Doralice.

Durante o papo animado, a apresentadora elogiou muito a filha, Sasha, de 23 anos.

“Eu não parei para mostrar as coisas para a Sasha não, mas ela foi buscando. Ela tem muito orgulho disso. Passou uma fase que ela não queria ser parecida, mas depois mudou. Ela está em outro momento. Está em um momento de muito orgulho, paixão. A gente está se redescobrindo”, comentou.

Foto: Reprodução

Xuxa falou também sobre a sintonia que tem com a filha: “Ela é muito parecida com o pai, eu queria que ela fosse como é. Amo minha filha do jeito que ela é. Fico sorrindo à toa. A gente se completa, se soma. A gente combina em tudo. Eu tenho uma relação com a Sasha fora do comum. Mimei para caramba, diziam que eu ia estragar ela, mas ela é um doce. Se é que ela tem defeito, não vejo. Amo ela por completo.”

Xuxa elogiou o marido de Sasha, João Figueiredo, e falou que ‘tudo que quis o cara lá de cima te deu’: “João foi um pedido meu. Não bebe, não fuma, apaixonado por Deus. Foi meu pedido. Pedido de mãe não falha. Não quero forçar a barra, mas estou preparada para ser avó”, revelou.