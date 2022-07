Will Smith fala sobre tapa no Oscar pela primeira vez e se diz arrependido

A agressão aconteceu em março, durante a cerimônia do Oscar, minutos antes de o ator vencer sua primeira estatueta

Will Smith falou publicamente sobre o tapa que deferiu no comediante Chris Rock pela primeira vez, num vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira (29). A agressão aconteceu em março, durante a cerimônia do Oscar, minutos antes de o ator vencer sua primeira estatueta da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

“Nos últimos meses, eu estive pensando muito e fazendo muito trabalho pessoal. Vocês fizeram muitas perguntas e eu queria tirar um tempo para respondê-las”, diz a introdução para o vídeo, compartilhado em seu Instagram.

Na sequência, Smith aparece e diz que se sente “com remorso profundo” por seu comportamento durante a cerimônia.

O tapa ocorreu depois de o ator ouvir uma piada sobre sua mulher, Jada Pinkett Smith, vinda do apresentador da categoria do momento, Rock. Sua alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo, era o motivo do comentário.