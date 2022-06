Whindersson Nunes revela faturamento com publicidade nas redes

“R$ 20 milhões só com publicidade no Instagram”, comentou o comediante durante uma entrevista ao podcast Primocast

Whindersson Nunes, de 27 anos, revelou recentemente o quanto está faturando com publicidade nas redes sociais. O comediante contou que chegou a fazer R$ 20 milhões com anúncios no Instagram. O artista ainda contou que rejeitou recentemente R$ 10 milhões.

“Dinheiro guardado tenho pouco. Eu não tenho uma conta para me gabar e mostrar quanto eu tenho. Desde muito cedo, tenho uma filosofia perigosa de deixar ir [o dinheiro] para vir mais. De ontem para hoje já negamos uns R$ 10 milhões, coisa de aposta, uma empresa que parece que tem alguma coisa governamental. Daqui oito anos, alguém faz investigação e diz que estou envolvido. Existe alguma coisa que a galera quer me botar para fazer sentido gastar dinheiro e alguém vai ganhar mais que eu”, contou ao podcast Primocast.

“Sei quanto vou ganhar se eu fizer só alguma coisa o ano inteiro. Só publicidade no Instagram, por exemplo, vou tirar uns R$ 20 milhões”, seguiu ele.

Whindersson Nunes acumula mais de 58 milhões de seguidores no Instagram, mais de 25 milhões no Twitter e 43,8 milhões no Youtube.