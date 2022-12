Whindersson Nunes quebra dente mais uma vez

Na ocasião, ele explicou que a janelinha foi resultado de uma falta de proteção. “Eu vacilei, não botei, tomei um murraço top”, disse

O youtuber e humorista Whindersson Nunes quebrou o dente mais uma vez. Ele mostrou, nesta quinta-feira (15), a situação em uma foto nas redes sociais, onde aparece com o dente lascado enquanto mostra a língua.

Ele não chegou a explicar o que aconteceu. Em janeiro do ano passado, o artista quebrou os incisivos centrais em uma luta de boxe sem protetor.

Na ocasião, ele explicou que a janelinha foi resultado de uma falta de proteção. “Eu vacilei, não botei, tomei um murraço top”, disse. “Eu demorei um montão de tempo para vir, fui treinar sem coisa, enfim, irresponsável eu!”.

TRAJETÓRIA NO BOXE

Whindersson começou a praticar boxe por conta de sua saúde mental, como uma forma de cuidar. Ele chegou a dar mais detalhes sobre essa relação em seu livro, intitulado “Vivendo como um guerreiro”, lançado em novembro de 2021.

“Dizem que o boxe é a arte que mais desafia o cérebro. Porque você tem que lidar com respostas muito rápidas. Em um piscar de olhos, você tem que saber o que fazer. Se deixa o rosto ou não. Se bate ou se defende. Se vai para cima ou se recua um pouco.

Como na vida. Como nos sonhos que cimentam os meus caminhos. É como na comédia, é de rapidez que preciso. É isso”, escreveu ele.

O humorista chegou a entrar numa luta contra o tetracampeão Acelino Popó Freitas no início do ano, e saiu do embate com um empate.