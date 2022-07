Whindersson Nunes faz show no meio da chuva e promete reembolso a fãs

Após sua apresentação em Natal (RN) neste fim de semana, o humorista pediu desculpas por meio das redes sociais

O humorista Whindersson Nunes, 27, foi fazer um show em Natal (RN), mas uma pancada de chuva fez com que as condições do evento não fossem as melhores. Após a apresentação, Nunes pediu desculpas pelas redes sociais e prometeu reembolsar o público.

“Mil desculpas pelo evento não ter sido um espetáculo como vocês mereciam. Já passei por tudo em cima de palco, e até aqui sempre deu tudo certo. Mas pancada de chuva realmente foi a primeira vez”, começou ele.

“Eu também vou a shows e quando não sinto que me entregaram o que prometiam faz todo o sentido pegar meu dinheiro de volta. Deixei informações sobre reembolso nos meus Stories para quem se sentiu prejudicado. Mais uma vez, mil desculpas, e eu espero que em um outro momento você possa ver o meu melhor”, emendou ele.

O comediante aproveitou para agradecer a todos que estiveram no local sob condições adversas e não desistiram. “A você que ficou na chuva comigo, aliás, desde a fila, muito mais tempo pegando chuva do que eu, de coração, valeu mesmo. Eu estava a ponto de explodir. Naquele momento você só pensa em como reduzir os danos”, disse Nunes.