Web compara Snoop Dogg a técnicos de Camarões e Senegal

O rapper Snoop Dogg, 51, foi comparado ao ex-jogador de futebol Rigobert Song, 46, nesta segunda (28). Song é técnico do time de Camarões, que empatou por 3 x 3 a partida contra a Sérvia no jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

“Não acredito que o técnico de Camarões é o Snoop Dogg”, escreveu um internauta. “E eu que não sabia que o Snoop Dogg era técnico da seleção de Camarões?”, brincou uma segunda. “A seleção de Camarões é muito icônica, tem o Snoop Dog como técnico”, disse ainda um terceiro.

Além da semelhança com Song, outro técnico também chamou a atenção dos internautas e foi comparado com o artista. Aliou Cissé, 46, treinador da seleção de Senegal, foi notado pelo próprio cantor, que compartilhou uma foto dele em seu perfil do Twitter.

“Porque o Snoop Dogg é o treinador de Senegal?”, estava escrito no tuíte compartilhado pelo rapper, que acrescentou um emoji de bola de futebol na legenda. “Como pode o Snoop Dogg ser o técnico do Senegal e de Camarões ao mesmo tempo?”, brincou um fã