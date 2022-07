Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos pela primeira vez

As imagens dos dois caminhando na Chapada dos Veadeiros, onde Dado mora desde o ano passado, foram exibidas nesta quarta-feira

Dado Dolabella, 41, e Wanessa Camargo, 39, foram flagrados juntos pela primeira vez. As imagens dos dois caminhando em uma rua na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, onde Dado mora desde o ano passado, foram exibidas nesta quarta-feira (13). A cantora surgiu primeiro, de blusa amarela e com uma mochila nas costas, e acabou entrando em uma loja. Depois, o cantor e ator aparece andando com um par de muletas na mesma direção da filha de Zezé Di Camargo.

Foto: Reprodução

O vídeo foi divulgado pela jornalista Fabíola Reipert, durante o programa “Balanço Geral”. Entre idas e vindas, Wanessa e Dado namoraram em 2000 e terminaram em 2004. Os dois teriam reatado pouco tempo após o fim do casamento de Wanessa com o empresário capixaba Marcus Buaiz no final de abril deste ano. Pais de dois meninos, José Marcus e João Francisco (de 7), eles oficializaram a separação em maio, após 17 anos de união.

Wanessa e Dado ainda não assumiram o relacionamento publicamente, mas, recentemente Nathan Camargo, filho de Luciano Camargo, confirmou que os dois estavam juntos novamente. “Todo mundo da família já sabe”, revelou o primo da cantora durante uma participação no podcast Love Cast, gravado para o YouTube.