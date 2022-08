‘Você mudou muitas vidas’, diz Tata Werneck ao relembrar selinho em Jô Soares

Em suas redes sociais, a humorista compartilhou um vídeo de sua ida ao Programa do Jô com uma mensagem emocionante

A humorista Tatá Werneck, 38, foi mais uma das celebridades que prestou homenagens ao apresentador Jô Soares, que faleceu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos.

Em seu Instagram, a humorista compartilhou um vídeo de sua ida ao Programa do Jô. “Que tristeza acordar sem você, Jô. Você talvez, só agora, entenda o quanto você era uma referência pra mim, apesar de ter te dito muitas vezes. Você mudou muitas e muitas vidas”, começou.

Na sequência, ela o agradeceu por insistir em sua entrevista, mesmo após ela ter desmarcado seis vezes a ida ao talk show. “Eu desmarquei seis vezes a ida ao seu programa porque tinha pânico de ir e não ser bom. Porque ‘Ir ao Jô’ para mim, era sentir que tinha dado certo”, relembrou.

“Aí você me ligou e disse ‘Você não gosta de mim? Por favor, venha. Quero te conhecer'”, continuou no texto. No vídeo, Tata também mostra o selinho que deu no apresentador e elogiou sua trajetória. “E você foi o que você é: um gênio, generoso. Gentil. Engraçado. Brilhante. Jô o que eu quero ser hoje só existe porque eu vi você sendo.”