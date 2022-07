‘Você abusou de mim’, diz Britney Spears ao publicar recado em que acusa a mãe

A cantora rebateu sua mãe após ela expor mensagens de texto que respondiam uma conversa que a artista iniciou em 2019

A cantora Britney Spears, 40, rebateu sua mãe após ela expor mensagens de texto que respondiam uma conversa que a artista iniciou em 2019, sobre a clínica de saúde mental em que estava internada, e não obteve retorno até então. “Mãe, você também deixou as pessoas saberem que é uma das únicas vezes que você me manda uma mensagem de volta?”, escreveu.

Spears continuou acusando Lynne, 67, de esconder café, a forçar a entrar no Alcoólicos Anônimos e mais. “Você também contou às pessoas como escondia o café todas as manhãs? Você disse a eles todas as manhãs quando eu tentava encontrar café que não havia fotos minhas na cozinha, apenas de Maddie e Jamie Lynn?”, questionou.

A artista ainda disse que sua mãe usava sua casa de praia e a forçava a ir a “três reuniões de AA por semana mesmo que eu odeie álcool”. “Você contou a eles quando a tutela começou, você e a esposa do [meu irmão] Bryan saíam todas as noites, bebiam vinho e tiravam suas fotos estúpidas quando eu não podia ir a lugar nenhum ou ter meu namorado mais?” Britney continuou.

Ela ainda disse que uma noite antes de ser levada para um centro de saúde mental, em 2019, ela teve uma “festa do pijama” com sua mãe e amigos, e descobriu que o grupo tinha tudo planejado enquanto Lynne “agia como se não fizesse ideia do que estava acontecendo!”.

“Duas semanas depois, você lançou um livro e mostrou meu desgosto quando Kevin [Federline] levou meus filhos… você abusou de mim…”, completou. A discussão online começou quando Britney afirmou que sua mãe não respondeu mensagens em que ela expressava preocupação com o aumento de sua medicação, enquanto Lynne diz que respondeu.

Segundo o site Page Six, a mãe de Britney não se pronunciou sobre o assunto. Já o pai da princesa do pop, Jamie Spears, foi acusado de monitorar suas mensagens de texto e outras atividades de celular enquanto servia como curador dela.